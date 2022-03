¿Cancelar una factura ante el SAT te puede hacer caer en un delito?

Cuando se trata de una sustitución de comprobante no implica un delito. (Foto: especial)

León.- A partir del 2022, con las reformas en materia fiscal, cancelar una factura electrónica, mejor conocida como Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), puede implicar un delito para quien lo realiza.

Dicha disposición aplica solamente para personas físicas que se agregaron al Régimen Simplificado de Confianza.

Así lo explicó el del presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales delegación Guanajuato, Edgar Ulises Hernández. Señaló que ya no se pueden realizar dichas cancelaciones como lo fue anteriormente.

"Nada más para el RESICO, persona física, porque así está estipulado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta", expresó.

"Ahora, algo muy importante, una cancelación de factura tiene que tener motivos de cancelación ya no lo cancelo porque el papel está muy pálido, ya no puede ser así", indicó

El especialista reconoció que hay errores que se pueden cometer en la realización de los comprobantes fiscales.

Quienes no son personas físicas, deben de realizar primero la sustitución, del comprobante, y posteriormente hacer la cancelación, comentó.

"En los motivos de cancelación puede ser que tengas algunos errores como que el RFC no sea correcto, que la operación no se llevó a cabo, o algún dato que no sea adecuado", expresó.

"Hoy, para un RESICO persona física, cancelar un recibo puede constituir un delito. Para todos los demás, tienes que hacer la cancelación y explicar por qué lo cancelas. Primero haces la que va a sustituir, cancelas el comprobante, y tienes que explicar por qué lo cancelaste".

Agregó que cuando se trata de una sustitución de comprobante, no implica un delito, debido que la acusación del impuesto se da para el que recibe el ingreso como para quien paga.

La falta, de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se da cuando: "Se considera que se actualiza el supuesto previsto, Defraudación Fiscal Equiparable, cuando los contribuyentes cancelen los comprobantes fiscales por internet, aun y cuando los receptores hayan dado efectos fiscales a los mismos"

"En el caso del RESICO, cuando cancelas un comprobante, cometes un delito, de acuerdo a lo que establece la norma", dijo.