Cancelado el concierto de Oceransky en León, señalado por acoso

León-. El concierto del cantautor Edgar Oceransky para el 26 de marzo en León fue cancelado, luego de los señalamientos por el acoso a una menor y las declaraciones que hizo en uno de sus monólogos.

El Distrito León MX avisó en su página de Facebook este martes, que el concierto del trovador que sería en el Domo de la Feria fue cancelado. No explicaron el motivo, pero esta cancelación se da en medio de un escándalo mediático tras ser señalado por acoso sexual contra una menor de 16 años.

"Para información sobre el reembolso correspondiente, favor de escribir al correo informes@eticket.com.mx o llamar al teléfono 442 223 04 23", publicó el Distrito León MX.

La cancelación del concierto fue compartido por la Colectiva Felinas RAD, un grupo de feministas radicales situado en León que visibiliza los casos de acoso y violencia contra la mujer en todos los ámbitos, y es seguido por más de 4 mil personas.

Oceransky presentaría su concierto como parte de su gira ´Estoy Aquí´, para festejar sus 20 años de trayectoria.

LA DENUNCIA Y SUS DECLARACIONES EN UN MONÓLOGO

El 10 de marzo Anhelé, usuaria de Twitter, hizo pública su denuncia sobre el acoso sexual que sufrió a los 16 años por parte de Edgar Oceransky. La mujer de 26 años mostró los mensajes de MSN en los que el cantautor le pedía que se conocieran en una visita que tendría en Tijuana.

Vuelvo a subir el audio del concierto donde @EdgarOceransky cuenta que les gustan las niñas de 15 años. https://t.co/BDbvSHcoCS pic.twitter.com/zeAda6J74i — Anhe|é (@anhele) March 11, 2022

"Estaré ahí en un par de semanas, te aviso en cuanto sepa la fecha exacta y por fin verme en esos ojos profundos. Te mando un beso muy muy grande", le escribió Oceransky en MSN a la menor.

Anhelé compartió un video en Youtube donde presuntamente el trovador acepta que le gustan las menores. En el monólogo llamado ´La recuerdo así´ y el audio compartido por la víctima, Oceransky dice:

"No tengo miedo, me gusta la diversidad pero mi preferencia más profunda son las adolescentes, ¿no? Que tengan todavía cara de Ministerio Público, sí, miren, es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro, sé lo que les digo", en ese momento se escucha reír a todo el público.

El cantautor dijo que le gustaban las menores porque "son muy claras porque no están pervertidas". También se refiere a la menor como "la tiendita del pueblo", "porque era chiquita y tenía de todo".

Incluso parece estar consciente de que involucrarse con una menor podría ser un delito, pues hace referencia a que su madre, quien es abogada, le hizo un comentario de ese tipo: "Edgar, tú te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? Eso es perversión y es delito". El cantante asegura que no es perversión: "esto no es perversión, esto es estimulación temprana", dijo en su show frente a la carcajada de los asistentes.

(Foto: @Anhele)

En su monólogo bromeaba sobre la edad de las mujeres, sus etapas, su personalidad, sus intereses y su ciclo menstrual. Concentrando su atención en que se había enamorado de una novia que tenía en ese entonces 15 años.

El video fue grabado en el 2009 en el Café Albanda, en la Ciudad de México y publicado en el 2011, pero recientemente lo bajaron de Youtube luego de que Oceransky denunciara derechos de autor.

Algunos usuarios defendieron a Ocernasky justificando que el audio del monólogo se sacó de contexto pues en su show tenía que bromear con este tema.

Los conciertos del trovador fueron cancelados en la CDMX, Guadalajara y Querétaro además de León. Las acusaciones se dan en un momento sensible y a ocho días de la marcha nacional del 8M para erradicar la violencia contra las mujeres.

OCERNASKY LO NIEGA Y SE DEFENDERÁ LEGALMENTE

Este 14 de marzo, luego de que la mayoría de sus conciertos fueran cancelados, el cantante dice que la acusación de la víctima es falsa y que el audio por el que lo acusan fue parte de un sketch que dio hace 13 años.

"Así mismo, se ha hecho circular un audio de hace 13 años y una transcripción de éste donde, como parte de un show, hago un "SKETCH" que, como toda obra escénica, entra en el terreno de la ficción y han querido hacerlo ver como una confesión de un delito que jamás he cometido y del que jamás se me ha acusado por ninguna persona en alguna instancia legal. Probablemente el contenido del audio sea sensible y no agrade a muchas personas pero no debe descontextualizarse y deberá ser tomado siempre, como ficción. Es importante mencionar que, a raíz de lo sucedido, la mayoría de los conciertos de mi gira "Estoy Aquí 20 Años" han sido cancelados, afectando la situación económica de muchas familias de manera injustificada".

"Aclaro estos puntos con el firme propósito de desactivar esta calumnia, la cual no solo ha afectado a mi persona si no a mi familia, a mis colaboradores y amigos, pero sobre todo a mi público que durante más de dos décadas ha estado conmigo".

"Quiero finalizar mencionando que recurriré a las instancias correspondientes para aclarar esta situación y dar a conocer a la opinión pública las pruebas necesarias que avalan mis argumentos".

