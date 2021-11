Camina por León The Black Alien Project robándose las miradas de todos

León-. The Black Alien Project camina por las calles de León. No, no es un alienígena, no viene de otro mundo. Es un francés de 31 años llamado Anthony Loffredo que decidió marcar una esencia única tatuándose la cara, los ojos y gran parte de su cuerpo, además de hacerse modificaciones con el propósito de parecer un alien.

Con el rostro totalmente pigmentado, tres perforaciones en la frente, una deformación en la nariz, su lengua partida en dos para convertirla en bífida, escarificaciones en zigzag en sus mejillas y varios implantes circulares en todo el cráneo, el francés visitó Vudu Tatto en el centro de León, este viernes.

Hombres y mujeres que estaban a punto de perforarse o hacerse una modificación corporal aprovecharon para tomarse una foto con The Black Alien, quien estaba en el Vudu listo para posar y exponer sus particulares modificaciones en el estudio de tattos. Alien llegó acompañado de un profesional dedicado a las modificaciones, que esta tarde realizaba trabajos en el Vudu.

Sin temor alguno la gente ve a Black Alien con mucha atención, muchos esperan a que salga del Vudu para grabarlo o tomarle fotos. Solín, un vendedor de cadenitas que está frente al Vudu le colocó una en el cuello y lo saludó, el francés recibió el detalle, incluso compartió el video en su cuenta de Instagram.

Clientes del Vudu admiran la valentía de Black Alien Project y aseguran que someterse a esas modificaciones resulta peligroso (Foto: La Silla Rota)

Black Alien se muestra contento por la visita a León, colgó en sus redes sociales varias fotografías y videos en los que se le ve caminar por la ciudad, incluso tomándose fotos con niños.

"Es en este país donde quiero evolucionar mi transformación", escribió en una instastorie. Minutos después grabó a una mujer que le preguntó su nombre y le sonrío sin prejuicios, un problema al que se llegó a enfrentar.

"Aquí no hay miedo con un bebito en brazos, el acercamiento totalmente diferente", publicó.

El más reciente cambio que se hizo The Black Alien es la amputación de dos dedos de una de sus manos, le cortaron el dedo meñique y anular, cerrando la herida con varias puntadas.

Vudu Tatto sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en el centro de León (Foto: La Silla Rota)

ESTE ES SOLO EL 34% DE SU PROYECTO DE MODIFICACIÓN

De acuerdo con Neo2, The Black Alien tiene la intención de modificar su cuerpo al 100% para tener un aspecto similar al de un alienígena. A pesar del tremendo cambio al que se ha sometido, y que deja ver con fotos de su aspecto anterior, el francés ha dicho que estos cambios no representan ni la mitad de lo que el busca, pues el avance de su proyecto de modificación es de un 34%.

Para él ha significado un medio de expresión personal y artístico, señala el artículo. Cuando empezó a hacer modificaciones en su cuerpo la gente lo rechazaba y llegó a recibir insultos en redes sociales, pero con el tiempo los adjetivos de respeto y admiración se han ido acumulando y actualmente tiene 710 mil seguidores en Instagram.

IO