Cambian fecha de Tercer Informe en Celaya al viernes 24; aún no está aprobado

Celaya.- En Celaya aún no está listo el documento final del Tercer Informe de Gobierno, por lo cual la alcaldesa Elvira Paniagua anunció este viernes que se ha modificado la fecha de presentación del documento, del 22 al 24 de septiembre a las 11 horas en el Teatro del Parque Urbano.

Desde hace más de un mes se había considerado el día 22 para la presentación del Tercer Informe de Gobierno, en donde la fecha estaba de manera tentativa y a reserva de la agenda del gobernador, Diego Sinhue, para que pudiera estar presente en el evento con la Acaldesa. Ambos fueron compañeros de bancada del PAN en el Congreso del Estado en la LXI legislatura.

Sin embargo, este viernes el cambio de fecha no es por la agenda del Gobernador. Es más, aún no está confirmada su asistencia al evento. EL cambio de fecha obedece a las observaciones y modificaciones que han solicitado los integrantes del Ayuntamiento, con quienes hasta el momento no hay quórum para aprobarlo.

Por ello se trabajará durante el fin de semana para solventar las observaciones y presentar el documento a principios de la siguiente semana, en donde se espera que en la sesión de Ayuntamiento del martes sea aprobado por mayoría en el Cabildo. De ser así, entonces la ceremonia para la presentación del Tercer Informe de Gobierno sería el viernes a las 11 de la mañana.

Cabe destacar que en esta ocasión el documento del informe y la ceremonia, corre a cargo de una empresa de la Ciudad de México llamada "C+C", de la cual sólo se tiene referencia que la alcaldesa Elvira Paniagua la eligió, de acuerdo a la explicación que dio la secretaria particular, Omayra Morales en días pasados.

Dijo que para este informe se tiene un presupuesto de 800 mil pesos, el cual es una cantidad similar a la que se gastó en el primer informe donde se desarrollaron más de 5 presentaciones a diferentes sectores de la población en una sala del museo Ximhai. Para el segundo informe, en medio de la pandemia, sólo fue la presentación en el Teatro del Parque Urbano, del cual se aseguró que no se llegó al techo del presupuesto también de 800 mil pesos.

