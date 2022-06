Callejón del Beso: Denuncian ante Ministerio Público a fotógrafos

Guanajuato.- El conflicto que persiste entre la propietaria del Balcón de Ana del Callejón del Beso y fotógrafos de la zona ya llegó ante el Ministerio Público, además la afectada ha pedido la intervención del Municipio para que se llegue a un acuerdo ente las partes involucradas.

"Si no hay acuerdo no hay beso", así lo expresó Norma Luz Gámez propietaria del inmueble donde está el Balcón de doña Ana, luego de demandar que la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos del Municipio de Guanajuato atienda el conflicto que existe entre ella, fotógrafos y leyenderos.

La dueña del balcón de la casa de Ana, dio a conocer que ya ha presentado cinco denuncias ante el Ministerio Público de las que hay 12 carpetas de investigación contra fotógrafos del callejón por acoso sexual, lesiones, hostigamiento y acoso laboral.

Norma Luz comentó que Fiscalización ha emitido un borrador donde indica algunos puntos que tratan sobre buen comportamiento, pero que no ha elaborado ningún reglamento que regule la actividad de fotografía y la venta de artesanías en el Callejón del Beso.

Mientras se resuelve el conflicto los balcones de la casa de Ana y de la de Carlos, estarán cerrados al turismo hasta que logre llegar a un acuerdo.

Luz Gámez señaló que ya interpuso denuncias en contra de los fotógrafos ante el Misterio Público y de la Dirección de Atención a las Mujeres Guanajuatenses.

Señaló que las autoridades municipales no han comenzado un reglamento que regule las actividades económicas que se ofrecen en el Callejón del Beso, y por esto no hay un orden y a los particulares no los dejan publicitar sus negocios.

CM