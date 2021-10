Caen los agresores de Amado y Noemí, los adultos mayores acuchillados

Los agresores de Amado y Noemí fueron capturados. La Fiscalía General de Guanajuato anunció la detención de Alejandro y Christian, presuntos culpables de la muerte del señor Amado y lesiones graves contra su esposa Noemí. Un intento de asalto terminó en un escenario sangriento, en la colonia León II.

Estos hombres fueron vinculados a proceso, serán juzgados por homicidio y homicidio en grado de tentativa en León. Están encerrados, les dieron prisión preventiva y difundieron sus rostros en las redes de la Fiscalía.

La Fiscalía General del Estado anunció la vinculación a proceso de Alejandro y Christian

Le detención fue gracias a la evidencia que Alejandro y Christian dejaron en el lugar de los hechos. Eran dos cuchillos con los que habían agredido a la pareja de adultos mayores. Esta prueba será integrada en la carpeta de investigación ante un Juez de control. A los dos les provocaron heridas en el cuello. Amado perdió la vida por una herida de 15 centímetros, su esposa Noemí intentó defenderlo y también la agredieron en el cuello, tuvo que ser sometida a una operación.

La Unidad Especializada y la Agencia de Investigación Criminal permitieron obtener los datos de prueba para la captura. Los presuntos criminales son hombres jóvenes. En sus rostros se esconde la maldad de haber acuchillado a un matrimonio de adultos mayores.

La Policía Municipal de León llegó a los hechos, los agresores huyeron después de cometer el asalto (Foto: Último Minuto)

Una conocida de Amado y Noemí confesó a La Silla Rota que al parecer los asaltantes "ya tenían todo estudiado". Señaló que entraron a la casa con facilidad. Sobre la señora Noemí, dijo que “igual querían matarla".

El intento de asalto desató sangre

El terrible episodio fue así: Amado y Noemí llegaban a su casa, pasaban de las 10 de la noche. Alejandro y Christian planeaban entrar al domicilio de las víctimas para robarles, el matrimonio los sorprendió. Los agresores sacaron los cuchillos y lesionaron gravemente a la pareja. La herida en el cuello del señor Amado medía 15 centímetros -la mitad de una regla-, mientras su esposa Noemí intentaba protegerlo los asaltantes también la hirieron, igual, en el cuello.

La mujer fue traslada de urgencia al Hospital Comunitario de las Joyas. Tuvo que ser sometida a una operación, está delicada de salud. Su pareja no pudo acompañarla, había fallecido en su propia casa a los 55 años.

Al lugar llegaron patrullas y ambulancias la mayoría de los vecinos estaban afuera, viendo la escena (Foto: captura de transmisión de El Sol de León)

"Doña Vicky vende joyería, su esposo trabajaba en la Primera Plus. Ellos no tienen hijos", contó una vecina –de la que no daremos el nombre por seguridad-. A la señora la describen como una mujer con "dinero". Sus vecinos le dicen "Doña Vicky", su nombre también es Victoria. Tiene 65 años. La vecina de la pareja rememora que la mujer "dio mucha información que llegó a la gente que la jodió para toda la vida”. Relata que don Amado y la señora Noemí siempre paseaban. "Tenían dinero", dice. Los vecinos y sus conocidos se enteraban de la manera en la que vivían.

Al preguntarle sobre los hechos dijo que los ladrones "entraron a su casa con facilidad” y que esa noche “hubo mucho escándalo”. Aseguró “ya los detuvieron, encontraron el carro”, esta información es comprobada con la captura anunciada por la Fiscalía.

El hecho ocurrió en esta zona. En la calle Ignacio L. Pedroza esquina con el bulevar Mariano Escobedo en la colonia León II

Lamentó la situación de Doña Vicky, y el delirio de persecución que podría tener si sobrevive a este ataque.

"Imagínate el trauma si sobrevive. Que violen tu vivienda dónde se supone que uno se siente seguro, a salvo. Ahora sin el único compañero que tenía. Estarse cuidando por el resto de su vida. Vivir con el delirio de persecución".

Esta terrible historia sucedió en la calle Ignacio L. Pedroza esquina con el bulevar Mariano Escobedo, en la colonia León II.