Cada fin semana arrestan en promedio a más 200 conductores ebrios en León

León.- En promedio, cada fin de semana se arrestan a más de 200 personas por manejar en estado de ebriedad en León, aseguró el regidor Beto Moreno en Sesión de Ayuntamiento.

Cada domingo, las Secretaría de Seguridad Ciudadana informa los resultados de distintos operativos implementados a lo largo de la semana. Entre interrupciones eventos y aseguramientos de armas o vehículos robados, las autoridades reportan a veces hasta más de 200 detenciones a personas que manejaban en estado inconveniente.

"Y es público este reporte, de cuántas personas son detenidas por consumir en estado de ebriedad. El promedio es arriba de 200 personas cada fin de semana. Las cifras son alarmantes. Una persona que maneja en estado de ebriedad puede ocasionar no un accidente, puede ocasionar un delito", aseguró el regidor.

Describió esta situación como una grave problemática que enfrenta la ciudad y añadió que una persona que maneja alcoholizada puede llevarse a personas inocentes, como ya ha sucedido en otras ocasiones.

Luis Hurtado fue una de las víctimas de este problema de abuso de sustancias, pero no porque él las haya consumido. Era un tránsito que en noviembre pasado había detenido a un joven que conducía bajo la influencia del alcohol. El conductor identificado como Luis Fernando terminó por atropellar al servidor público y quitarle la vida.

A partir de esta historia, que se añade a muchas otras, y el aumento de detenciones en los alcoholímetros, el Ayuntamiento propuso implementar sanciones más fuertes a quienes vayan alcoholizados tras el volante.

"Cuando nosotros hacemos esta propuesta legislativa efectivamente es llevarlo a que sea un extremo público de llevarlo a una situación penal. Es una situación que a muchas personas no les da gusto, entiendo, pero no es una condición nueva, no es novedoso que pase en México, 17 estados de la República ya tienen tipificado el consumo de alcohol al volante como un delito", señaló Moreno.

Te puede interesar Por conducir en estado de ebriedad detienen a 241 personas en León

La tarde de ayer, el Municipio aprobó con 11 votos a favor y 4 en contra la iniciativa de eliminar el artículo 257 de la Ley de Movilidad para el Estado. De esta manera, si se aprueba en el Congreso del Estado, el Código Penal local establecería que se le impondrán de seis meses a un año de prisión como castigo a quien cometa este delito.

La iniciativa también contempla dar de treinta a cien días multa (de 2 mil 886 a 9 mil 622 pesos en 2022) y la suspensión hasta por un año del permiso o licencia para conducir vehículos de motor dentro del Estado.

El nivel de alcohol en la sangre que una persona deberá tener para ser sancionado es superar a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro. La reforma también toma en cuenta la presencia de narcóticos, estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca efectos similares en el organismo.

La medida que se está aplicando actualmente es arresto de 20 a 36 horas que no puede ser condonada de ninguna forma, ni con multa ni trabajo comunitario.

PR