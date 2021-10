Cabildero del Congreso que estafó en Guanajuato, está ligado al PRI

El nombramiento de cabildero en el Congreso de Guanajuato se implementó a finales del 2018. Actualmente, hay más de 300 ciudadanos y ciudadanas de todo el estado que representan esta figura legislativa. Esta posición es honorífica, lo que significa que no reciben algún sueldo, ni cobertura de gastos a cargo del erario público.

Principalmente, la tarea de los cabilderos es la de representar a las y los ciudadanos ante el Congreso, y tienen la atribución institucional de solicitar audiencias ante los legisladores y legisladoras, y en ellas describen los problemas o necesidades de grupos sociales. Así como propuestas de adición o supresión en las leyes locales.

Inicialmente el padrón de cabilderos sumaba apenas 100 personas. Sin embargo, ahora supera las 300, lo que redujo las participaciones en las actividades parlamentarias. Incluso, a principios de año, el legislador Jesús Oviedo Herrera reconoció que sí hubo una disminución significativa en las solicitudes de audiencias con diputados. En ese mismo sentido, también se precisó que el Congreso no puede amonestar o sancionar a los cabilderos que no participan, pues no están obligados a hacerlo.

Aunado a lo anterior, el escenario se ha complicado aún más. Y es que hace unos días la Junta de Gobierno del Congreso informó que un grupo de ciudadanos denunció a inicios de este mes ante la Secretaría General a un cabildero, quien engañó a 56 personas pidiéndoles mil pesos a cada una, con la promesa de gestionar y entregarles materiales para construcción de sus hogares.

De inicio, ningún cabildero o cabildera, y aunque sean reconocidos por el Congreso de Guanajuato, tienen la facultad de pedir dinero ni de gestionar recursos públicos. Pues también se dio el caso de otro cabildero que acudió con un alcalde y acordó bajar recursos desde el Congreso para la ejecución de obras.

Por su parte, el legislador del PAN y presidente la Junta de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera, dio a conocer que ante ambos casos se realizaron las investigaciones correspondientes. Y derivado de dichas indagaciones, se determinó que ambos cabilderos violaron el reglamento, por lo que se les aplicarán las respectivas sanciones.

De acuerdo al padrón de cabilderos, en el portal web del Congreso, se determinaron las sanciones para cada uno de los cabilderos que violaron el reglamento.

En el caso de Ramón Ernesto Martínez Ramírez, el cabildero señalado de estafar a 56 personas, se determinó “cancelar su acreditación y en consecuencia su registro”. Ernesto es de la ciudad de Irapuato. Incluso, hace exactamente un año este cabildero mantenía una audiencia con diputados del PAN. Asimismo, se sabe que Ramón estuvo muy activo en las pasadas elecciones realizando campañas con el PRI.

Por otro lado, para Jesús Gerardo García Lozano, el cabildero que prometió a un alcalde bajar recursos para obra pública de un municipio, recibió una amonestación que implica “una llamada de atención a que se abstenga de utilizar su acreditación ante esta soberanía para realizar actividades o gestiones de índole social ante autoridades distintas al Congreso del Estado”.

Ante lo sucedido, Jesús Oviedo informó que ahora los lineamientos de cabilderos serán publicados de manera permanente en la página web, con el objetivo de que, tanto los registrados en el padrón como los demás ciudadanos y ciudadanas, conozcan a fondo las facultades de un cabildero.





