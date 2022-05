Buscan que guardia nacional sea también vinculado por tentativa de homicidio

León.- La Asesoría Jurídica Victimal, a cargo de la Universidad de Guanajuato (UG), consideró que el elemento de la Guardia Nacional que fue este viernes vinculado a proceso por un juez federal por los delitos de homicidio calificado en contra del estudiante de la UG Ángel Yael y por las lesiones sufridas por Edith Alejandra, debe enfrentar también el cargo de homicidio calificado en grado de tentativa por las otras dos víctimas que iban en la camioneta a la que disparó el hoy imputado.

Pablo González Sierra, asesor jurídico de la UG y defensor de las cuatro víctimas del atentado sufrido el pasado 27 de abril en la comunidad El Copal en Irapuato, señaló que están de acuerdo con la determinación del juez federal de

vincular a proceso al elemento de la Guardia Nacional que disparó y causó la muerte de un estudiante de la UG e hirió a una universitaria, pero dictó la no vinculación a favor del imputado por lo que hace al homicidio en grado de tentativa de las otras dos víctimas.

Así lo explicó: "Nosotros estimamos que si alguien dispara desde ciertos metros un arma de alto poder en contra de la parte trasera de una camioneta que tiene un vidrio oscuro en el medallón trasero, pues el juez determinó que el vidrio estaba totalmente oscuro, pone en peligro a todas las víctimas que estén ahí, la persona que dispara no sabe cuántas personas hay, la persona que dispara no sabe de qué sexo son, las personas que disparan no conocen nada de ellos, pero sabe que hay alguien ahí y el hecho de que sepa que hay alguien ahí y dispara, eso es tentativa de homicidio.

Y sobre el plazo de dos meses que dictó el juez para la investigación complementaria, para dictar la sentencia al imputado, González Sierra señaló que habían solicitado que fueran cuatro meses pero "no estamos en desacuerdo, pero si al final de esos dos meses esta asesoría jurídico victimal estima que necesita más tiempo, así se le pedirá al Juzgado y seguramente nos será dado".

por su parte, el rector de la UG Luis Felipe Guerrero Agripino, a través de un comunicado, manifestó su descuerdo por la no vinculación del imputado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en contra de los otros dos estudiantes que también iban en la camioneta atacada por la Guardia Nacional, por lo que señaló: "Impugnaremos esas parte de la resolución, pues también se puso en peligro su vida".