Buscan con la cajeta reactivar la economía en Celaya

"Me piden cajeta de Celaya, pero metemos lo que la gente pide. De 100 clientes uno o dos me piden de Celaya. Sí tratamos de vender productos que estén elaborados aquí en Guanajuato, a la gente le gusta más la de Jalisco, no sé si sea por el precio. La gente busca el precio más económico", explicó.