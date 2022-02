Brozo y Chumel se burlan de Sheinbaum; quería apropiarse del mérito de Donovan

León.- Brozo y Chumel Torres reconocieron la actuación del patinador Donovan Carrillo y se burlaron de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, por intentar apropiarse del mérito deportivo internacional del patinador Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing 2022.

El comediante Víctor Trujillo escenificando al Payaso "Brozo", fue el último en realizar una crítica fuerte en contra de Sheinbaum el pasado viernes en su transmisión por Youtube, esto luego de que el pasado 9 de febrero el reportero Carlos Guzmán que acude como representante de ABA Noticias Veracruz dijera en la mañanera que Claudia Sheimbaun descubrió el talento de Donovan Carrillo y que alcanzó su nivel olímpico debido al apoyo de la mandataria de la Ciudad de México, cuando lo invitó a un evento en la capital hace años.

"Respecto al tema del patinador, hay que recordar que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum fue quien lo invitó a un evento de la pista de hielo hace un par de años. Desde muy chico, pero la Jefa de Gobierno le vio el don, el talento que tenía este muchacho", dijo el reportero.

Brozo en su cápsula denominada "Cortinas de Humo", aprovechó para sumar el tema y pronosticó que la Jefa de Gobierno congelará el lago de Texcoco donde estaría el Aeropuerto Internacional, para crear una pista de hielo para que pudiera entrenar el competidor olímpico que entrena en la pista ICE de León.

"Los ladinus no se cansan de traicionar a la patria con las investigaciones especiales, tengo en mis manos el último fruto de sus indagatorias, una carpeta del Inhumano, el -Instituto de humo Anónimo-, es una dependencia extraoficial dedicada a generar cortinas de humo, para que nos distraigamos de hermanos recibiendo sobres de dinero, propiedades en Texas, todas esas cosas que le hacen mosca a Andrés Manuel y le urge que a nosotros se nos olviden", dijo el comediante.

Chumel Torres también criticó a la 4T por querer adjudicarse el triunfo de Donovan. (Foto: Especial)

"Vamos a ver qué tenemos, congelar el lago de Texcoco para convertirlo en la academia de Patinaje Artístico del Bienestar (ojo, también iniciativa de Claudia Sheinbaum, descubridora de Donovan

Carrillo), ó sea, a hue, jajaja, estar en campaña es así", dijo Brozo.

Por su parte, el influencer Chumel Torres, en su programa de radio en Radio Fórmula México, denominado la Radio de la República, también criticó la falta de apoyo de la Comisión Nacional del Deporte dirigida por Ana Gabriela Guevara, quien amagó con quitarle la beca de 30 mil pesos por no haber quedado entre los primeros 16 lugares en los Olímpicos de China.

Asimismo, lamentó la intentona de la Cuarta Transformación de adjudicarse el triunfo de Carrillo a través del reportero veracruzano, quien intentó darle el crédito internacional del patinador a la

administración de Sheinbaum.

"La 4T adjudicándose el triunfo de Donovan Carrillo, jajaja, los amo, cuatro Te, ya, ya", comentó el comediante en la radio.

"¿La 4T miniadjudicándose el triunfo de Donovan Carrillo? Jajajaja, los amo pero tanto", escribió en su cuenta de Twitter.

Pedro Sola, de Ventaneando, se limitó a decir en tuiter: "No mames, no mames, no manes".

JP