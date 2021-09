Bomba en Salamanca fue un acto terrorista: Diego Sinhue

León.- El gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo calificó como acto terrorista el atentado en un restaurante de Salamanca la noche de este domingo, en la cual fallecieron el dueño y el gerente del lugar y dejó cuatro heridos de gravedad.

"Es un ataque terrorista sin precedentes en el estado, el cual eleva el nivel de violencia a lo que hemos vivido, a pesar de que hemos hecho grandes esfuerzos, son 800 homicidios menos en comparación con el año pasado, estos hechos tan lamentables y de alto impacto nos obligan a redoblar esfuerzos y a coordinarnos de mejor manera con la federación.

"Hemos puesto todos los recursos para dar con los responsables, este lamentable hecho no puede quedar impune, tenemos que poner un alto a estos ataques que cada vez van creciendo".

Agregó que la persona que llevó el paquete, así como un músico que iba llegando a trabajar y otros dos meseros se encuentran lesionados de gravedad, y a pesar de que no existían amenazas de extorción, no descartan que esté involucrado el crimen organizado.

"No descartamos ninguna línea de investigación, evidentemente el crimen organizado es una de ellas. Lo único que podemos adelantar de las primeras investigaciones y declaraciones de las personas que allí estaban, es que llegan preguntando directamente por el gerente del lugar, es quien sale a recibir el paquete, y sucede el hecho tan lamentable.

"No descartamos ninguna línea de investigación a pesar de que familiares y hermanos de una de las víctimas hablan de que no han sido amenazados o extorsionados, el estado no descarta ninguna línea de investigación, se van a revisar todas las líneas, se van a agotar todas, he hablado con el Fiscal y le pedí que lleve las células que se requieran de investigación, de inteligencia, del Grupo Táctico, para poder dar con los responsables de manera inmediata.

Señaló que es el ejército mexicano quien realiza las investigaciones del tipo de explosivo y la Fiscalía federal. Con ambos se trabaja para dar con los responsables, mientras que el estado mantiene cinco células de trabajo de la Fiscalía del Estado como analistas, investigadores, grupo táctico e inteligencia, todos enfocados en esclarecer el caso.

"Hemos estado en contacto con las fuerzas armadas y las fuerzas del estado, están reunidos con la alcaldesa de Salamanca (Beatriz Hernández) y la secretaria de Gobierno Libia García para brindar el apoyo, es un hecho lamentable."

Rodríguez Vallejo comentó que se puso en contacto con el nuevo secretario de gobernación Adán Augusto López para cerrar filas en la investigación y aclarar que tipo de material utilizaron para crear la bomba.

"El Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública federal tienen la obligación y la competencia en materia de explosivos para que determinen qué tipo de explosivo fue. La verdad consideramos que fue una carga explosiva muy potente por los daños que ocasionó, no sólo a quienes perdieron la vida, sino a los heridos que son cuatro y daños a vehículos ahí cercanos al lugar".

"Al principio se creía que era una moto la que detonaron, pero no fue así, fue un paquete con explosivo. El repartidor lo llevó en una moto, por eso es la confusión, quien lleva el paquete se encuentra grave, está hospitalizado, tenemos cuatro personas muy graves, uno de ellos es un músico que iba llegando al lugar, Del material explosivo esperamos el peritaje de la federación, ellos tienen la competencia, la capacidad y la especialización".

"Le he comentado al secretario de gobernación Adán Augusto, que en caso de que la federación atraiga el caso con la Fiscalía como lo dijo hoy el presidente, cuentan con toda nuestra colaboración, pero si es la Fiscalía del estado quien continua con la investigación, tenemos el delito por terrorismo", comentó el gobernador.

En cuanto a la persona que llegó con el paquete en la motocicleta, dijo que no está en calidad de detenido y aclaró que no ha podido ni declarar por la gravedad de sus lesiones, "el primer tema es salvar su vida, y en este momento no tiene todavía la calidad de detenido".

Reiteró que las primeras investigaciones señalan que corresponde a una persona que se dedica a hacer envíos de regalos.

Asimismo, Rodríguez Vallejo comentó que es un tema muy complicado porque la sociedad de Salamanca reconoce al empresario como una persona querida.

"No se le vincula con antecedentes penales o bandas delincuenciales. Era evidente por las declaraciones de testigos que llegaron buscándolo a él para entregarle el paquete, no se descarta ninguna línea de investigación".

También aclaró que los familiares señalan que no habían sido extorsionados en el negocio, "también es dicho por los socios y los familiares de ambos fallecidos, pero no descartamos la línea de investigación de extorciones. No podemos dejar de olvidar lo que pasó en el Mercado Tomasa Estévez con las extorciones a una carnicería, no podemos descartar ninguna línea de investigación, pero tampoco queremos adelantar vísperas y hacer afirmaciones o hipótesis que no vayan a concluir en un resultado judicial", concluyó.

PR