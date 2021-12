¿Bloquearon la Red en el Estadio León o se saturó por tantos teléfonos?

En los últimos juegos del León, ante Atlas y Tigres, los aficionados no tuvieron señal en sus celulares dentro del estadio. (Foto: La Silla Rota)

León.- Aficionados se han cuestionado por qué al ir a las instalaciones del Estadio de León para ver un partido la señal de internet se bloquea.

El hecho se empezó a reportar luego de que se jugara la Final de Ida del futbol mexicano, donde la Fierra derrotó tres por dos a los rojinegros del Atlas.

Y es que al llegar al estadio notaron que al interior no contaban con señal para poder utilizar sus dispositivos móviles durante el encuentro.

"Se me hizo raro por qué al entrar al estadio me quedé sin señal, y ya no supe qué es lo que paso", sostuvo un aficionado.

De manera extraoficial, se sabe que la señal es bloqueada 30 minutos antes del inicio de un partido.

Dicha situación también ocurrió en el Estadio León cuando la Fiera enfrentó a los Tigres en el partido de las Semifinales.

Lo anterior habría ocurrido para cederles la señal a quienes transmiten los partidos en vivo.

JP