Blogueros al rescate: Morena envía a León a celebridades de La Mañanera

"Lord Molécula" y el "falso Pirata" son los más famosos asistentes a las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador. Entre elogios y preguntas a modo, ocupan el tiempo de las "mañaneras" y dan pie a que el presidente se explaye en los temas de los que quiere hablar.

Se llaman Carlos Pozos y Paúl Velázquez, respectivamente; pero hay otros blogueros y youtubers que completan el equipo, como Carlos Domínguez, quien la semana pasada llevó a las conferencias presidenciales el tema de los Vales Grandeza que distribuye el Gobierno de Guanajuato.

DE TAMAULIPAS A LAS MAÑANERAS

Domínguez había tenido su intervención más lamentable en las conferencias presidenciales en febrero del año pasado, cuando libró a López Obrador mientras era cuestionado por la activista Frida Guerrera respecto al alza en las cifras de feminicidios.

"Creo que ya habló suficiente de feminicidios", atajó Domínguez, quien escribe para el portal web Nación 14. Ante el escándalo, el medio se disculpó públicamente por la acción de su colaborador.

En el aeropuerto del Bajío con los compañeros Incorruptibles.



De vuelta a la Ciudad de México. pic.twitter.com/0RbfP2LiEF — Carlos Dominguez (@C_Dominguez_R) May 19, 2021

Apenas en marzo pasado, Domínguez lanzó un "buscapiés" al presidente, falseando datos sobre la adquisición de patrullas por parte del gobierno municipal de Toluca, a lo que López Obrador respondió señalando corrupción del gobierno toluqueño. Misma estrategia que con los Vales Grandeza, pues estos, al igual que la compra de patrullas, se realizaron al amparo de la legalidad.

Es originario de Nuevo Laredo, donde anteriormente escribía en blogs a favor de los gobiernos priistas, concretamente con el hoy encarcelado gobernador Eugenio Hernández Flores. Es, además, uno de los doctorados "honoris causa" que el Claustro Doctoral Mexicano entregó a los que cubren las mañaneras.

Estuvo en el debate en León y cumplió su papel, al publicar en Twitter que simpatizantes panistas los habían amenazado.

#ÚltimaHora | Simpatizantes de @AleGutierrez_mx amenazan con armas de fuego y navajas a reporteros a las afueras del recinto donde se lleva a cabo el debate de candidatos a la presidencia municipal de León. — Carlos Dominguez (@C_Dominguez_R) May 19, 2021

MONTAJES Y DIPUTACIÓN

Otro personaje de las "mañaneras" presente en las afueras del hotel Radisson, donde fue el debate (aunque no los dejaron entrar) fue Paúl Velázquez. Cobró fama por haber publicado una agresión de la que presuntamente fue víctima y por la que perdió la visión del ojo derecho. Había sido baleado en la cabeza, según dijo. Usaba un parche que, en un descuido, se lo quitó y mostró que podía ver bien.

La periodista Isabel González, de Grupo Imagen, lo exhibió en su falsedad y Paúl le respondió: "Ojalá que a ti también te disparen en la cabeza".

Hoy es candidato plurinominal a una diputación en Sinaloa, por Morena.

SANDY AGUILERA

El grupo de blogueros que asistió para apoyar al morenista Ricardo Sheffield fue Sandra Aguilera. Ella no aparece en el grupo que presumió el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, en una foto que publicó a su llegada al aeropuerto.

"Sandy" Aguilera es otra de las que acuden diariamente a darle temas cómodos a López Obrador.

"LOS INCORRUPTIBLES"

El grupo que ocupa los primeros asientos en las conferencias de Palacio Nacional se autonombra "Los Incorruptibles". Uno de ellos es Amir Irahim, compañero de Domínguez en Nación 14, y que además publica una página noticiosa llamada "El Quintana Roo", vocera del gobierno federal.

Escribió en Twitter, tras estar en las puertas del debate: "Al mero estilo del viejo priismo, el PAN en Leon, Guanajuato, controla estructuras, acarrea en camiones, paga por asistir, utilizan grupos de choque, controlan voces críticas, controlan oposiciones y después el: ¡Aquí no pasa nada! PD: Ayer casi nos acuchillan, por documentarlo".

PUNTOS SUSPENSIVOS...

Héctor Tlatempa escribe en el portal Puntos Suspensivos, que documenta las novedades del partido Morena y del presidente de la República.

Registró su asistencia a León publicando una entrevista donde presuntos simpatizantes de Ricardo Sheffield afirman haber sido amenazados con armas el día del debate. Ellos dan sus testimonios y afirman que, incluso, la dirigencia del partido les había dado indicaciones de que mejor no se presentaran para evitar altercados.

DE VIAJE

Los blogueros y youtubers del régimen llegaron a León en avión, en grupo, y permanecieron en la ciudad hasta el miércoles. El que acaparó la atención, por ser el más conocido, fue Carlos Pozos.

Entrevistado por La Silla Rota, declaró que había venido para "cubrir y reportear el evento", y para hacerse de información.

Sostuvo que nadie lo había enviado y que el viaje fue pagado por sus medios.

Explicó que no lo hubieran dejado entrar al debate: "Me dijeron que no podía pasar. Como no me registré no pueden hacer una excepción y lo entiendo. No soy López Dóriga o Ciro Gómez Leyva para decir déjenme entrar. No tengo esa proyección, soy una molécula".

