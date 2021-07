Bienestar y SEDENA fallaron en logística de vacunación de 50 años en León

"Sacan vacunas que después ya no podemos regresar a refrigeración. (...) Es una logística mucho más compleja que no comprenden los que no tiene capacitación al respecto y lo digo con mucho respeto, así como somos respetuosos nosotros del trabajo que ellos realizan. Yo creo que también este tema se debe de dejar en manos de las instituciones de salud que están haciendo un extraordinario trabajo (IMSS, SEDENA, ISSSTE)", consideró.