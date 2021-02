"Bendito sea Dios me pusieron la vacuna"; esperan 10 horas en Cortazar

"Bendito sea Dios ya me pusieron la vacuna", dijo la señora Carmen Rodríguez Villagómez, originaria de Cañada de Caracheo. "Gracias a Dios ya me la pusieron. Me dolió poquito. Así podré seguir aquí si Dios quiere", dijo doña Carmen, al salir del centro de salud de El Huizache, municipio de Cortazar.

El Gobierno destinó más de 13 mil vacunas para esta región de Guanajuato, ubicada entre Salamanca y Celaya. El primer día de vacunación acudieron adultos mayores de Cortazar y Villagrán, pero este viernes llegaron cientos de personas de otros municipios como León, Irapuato y Celaya.

Las primeras personas en llegaron aquí se quedaron a dormir desde un día antes. A las 8 y 9 de la noches, ya había fila.

En la Deportiva Norte de Cortazar medía hasta 200 metros de largos. La mayoría de las personas tuvieron que esperar hasta 4 o 5 horas, pero en los momentos más concurridos la espera fue de 10 horas.

La campaña de vacunación comenzó en Guanajuato la semana pasada en los municipios del noreste del Estado, en San Luis Potosí, Atarjea, Victoria, Doctor Mora y Comonfort.

La vacunación sigue en el municipio de Cortazar. "Yo espero que me toque como a las 7 de la noche", dijo un hombre formado en la fila.

"Estoy muy agradecida. Con Dios y con todos los que nos ponen la vacuna", dijo doña Carmen.

