"Basta ya de vivir acostumbrados a estás injusticias": Madre de Ángel Yael

"Mi hijo murió y eso no va a cambiar, pero la impartición de justicia en nuestro país puede sí ser diferente", dijo la madre del estudiante que murió de un balazo disparado por un elemento de la Guardia Nacional que ya está en libertad. (Foto: Especial)

León.- La madre de Ángel Yael Ignacio Rangel, se mostró indignada al conocer este sábado la determinación de un juez federal para no vincular a proceso al agente de la Guardia Nacional acusado de la muerte del joven universitario y a través de un comunicado señaló: "Basta de vivir acostumbrados a estas injusticias".

Te puede interesar Elementos de la Guardia Nacional disparan contra estudiantes; matan a uno

Los padres del joven estudiante de la Universidad de Guanajuato campus Irapuato que murió el pasado 27 de abril con un impacto de arma de fuego de alto calibre disparada por un elemento de la Guardia Nacional, enviaron un comunicado, mismo que por su importancia transcribimos a continuación, ya que fijan su postura con respecto a la liberación de quien disparó contra su hijo y le quitó la vida:

Te puede interesar Juez libera al guardia nacional que asesinó a estudiante de la UG

"El responsable de la muerte de mi hijo, Ángel Yael Ignacio Rangel, ha sido liberado. El juez federal de control determinó no vincularlo a proceso.

"Esta resolución es indignante. Exigimos justicia, la muerte de Ángel no puede quedar impune. Pedimos que su caso sea el inicio de un camino distinto: Que estas historias dejen de ser cotidianas, basta de vivir acostumbrados a estas injusticias.

Te puede interesar En este árbol empezó el ataque contra los estudiantes de la UG

"Estoy consciente de que la vida de mi hijo no me será devuelta, estoy consciente que esto puede parar para que: 'No haya un ángel más', que ninguna madre tenga que vivir esto.

"Por este medio, informamos que por el momento no aceptaremos la reunión que nos han propuesto con a Guardia Nacional, por conducto de la Oficial Mayor de la Guardia Nacional, Evangelina Hernández, esperaremos hasta que haya una explicación que consideremos justa y que sea congruente con los hechos.

Te puede interesar Un disparo le destrozó el hombro a universitaria; se encuentra estable

"Esperamos acciones inmediatas por parte del Ministerio Público Federal, y exigimos como padres de familia una investigación profunda, exhaustiva y rigurosa.

"Como sociedad, no olvidemos que la Guardia Nacional atacó a estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Mi hijo murió y eso no va a cambiar, pero la impartición de justicia en nuestro país puede sí ser diferente".

Firmar el comunicado los padres de Ángel, Norma Lucía Rangel Sánchez y Gerardo Ignacio Campos.

JP