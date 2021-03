Bárbara Botello, ex alcaldesa de León, es vinculada a proceso

León.- Bárbara Botello Santibáñez, quien fue presidenta municipal de León en el periodo de 2012 a 2015, acaba de ser vinculada a proceso por el delito de simulación de fraude.

En días pasados se llevó a cabo una auditoria en su contra, sin embargo, autoridades concluyeron en que esta fue pagada por ella. En el debate final de hoy fue vinculada a proceso por las autoridades fiscales tras encontrar elementos que la responsabilizan del delito.

La ex alcaldesa presuntamente contrató una empresa externa para auditar su administración, este proceso no logró concluir en nada y se consideró un trabajo incompleto. El argumento de Botello fue que Roberto Pesquera, ex tesorero municipal, fue quien gestionó y realizó el contrato con aquella empresa.

Tras esta declaración, Pesquera informó que él generó este contrato bajo las órdenes de la ex alcaldesa. Con estos hechos como antecedentes, el juez concluyó esta mañana en la vinculación a proceso de la ex presidenta municipal Bárbara Botello.

Los antecedentes del caso

En mayo de 2019, Botello fue detenida por el presunto delito de peculado. Los procesos en su contra se desprenden de su gestión en la administración 2012-2015 y de ellos se genera un daño al erario de asciende a los 165 millones de pesos.

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato detectó que durante el periodo de 2013-2014 tanto la ex presidenta como servidores públicos suscribieron seis contratos de prestación de servicios con empresas, las cuales no realizaron ningún trabajo.

El año pasado, en marzo de 2020, Botello presentó una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato contra el personal de la Fiscalía del Estado y los elementos de la Policía Ministerial que la detuvieron en 2019.

Roberto Pesquera trabajó como tesorero municipal durante la gestión de Botello y desde el 2014 se comenzaron a presentar irregularidades en distintos contratos del municipio.

Una de las denuncias fueron presupuestos inflados en distintas obras. En noviembre de ese año le fue concedido un amparo para evitar ser detenido

Desde 2018 Botello Santibáñez fue inhabilitada por un periodo de cinco años para ocupar cualquier cargo público a nivel municipal tras la detección de los seis contratos con empresas sin funciones que causaron el quebranto de 557 millones de pesos.

