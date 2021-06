Bajó el ritmo de envío de vacunas al estado después de elecciones: Diego Sinhue

Guanajuato.- El Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aceptó que el ritmo de envío de vacunas al estado bajó después de la votación del 6 de junio.

Agregó que espera que no exista un tinte político y un posible freno en la llegada de vacunas al estado de Guanajuato.

Lo anterior comentó el mandatario al aceptar que existía un ritmo de vacunación antes de las elecciones y otro después de las mismas, "eso sí, y los números no mienten, había un ritmo previo a las elecciones y ahora bajó ese ritmo, ojalá que no sea por un tema político, sería lamentable".

Señaló que en todos los estados existe la misma visión de una reducción de vacunas, "pareciera que sí, estadísticamente a nivel nacional pasando la elección bajó, espero que sea una reorganización, me decía el secretario Daniel (Díaz) que están por llegar a varios municipios, y esteremos al pendiente y en contacto con la federación para que sigan llegando las vacunas".

Diego Sinhue señaló que no existe el temor de que se frene en envío de vacunas al estado, "yo espero que no, he visto la voluntad de que sigan llegando, no en la cantidad que estaban llegando, ese es el tema, pero ojalá que no se detengan".

Sobre algún posible tinte político por las elecciones ligado a la llegada masiva de vacunas, negó tener elementos para señalar que exista tal caso.

Trabajamos muy coordinados, las vacunas las aplicaba el personal de salud, el 90% de las vacunas son aplicadas por nuestro personal, nuestras enfermeras, nuestros médicos, y en lugares de la Secretaría de Salud, yo no quisiera señalar eso, porque no tengo elementos.

Por otra parte, en materia de la construcción de hospitales federales en el estado, en su gira por Celaya dijo desconocer que está pasando con la promesa del gobierno federal sobre un nuevo hospital del IMSS en dicha ciudad.

Hay que preguntarle al IMSS, es un tema del gobierno federal y del delegado Zoé Robledo, nosotros no podemos construir un IMSS, son del gobierno federal.

Sin embargo, enfatizó que buscará negociar una reunión entre el sector empresarial de Celaya y el director del IMSS para aclarar el tema.

Les prometí a los empresarios que voy a hacer posible para que venga Zoé Robledo a platicar con ellos, hay buena relación con el director del IMSS y lo que puedo hacer es acercarlos para que puedan platicar con él, concluyó el gobernador.

