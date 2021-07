"Bájale dos rayitas a tu soberbia, Ricardo": dirigente de Morena a Sheffield

León.- El excandidato de Morena a la presidencia municipal de León, Ricardo Sheffield Padilla, enfureció contra el dirigente de ese partido, Ernesto Prieto, luego de que este lo descartara como posible candidato al gobierno estatal en las próximas elecciones.}

"¡Ya deja de estarme chingando, compañero Ernesto, eres el dirigente estatal, NO es tu papel!" dijo Sheffield en un mensaje en el grupo de WhatsApp interno de dirigentes y candidatos de Morena. La conversación fue proporcionada a La Silla Rota por uno de los participantes.

El reclamo derivó de una entrevista a medios otorgada previamente por Ernesto Prieto, quien habría dicho al periódico Correo que veía "muy complicado" que el extitular de la Profeco pueda ser el abanderado de este partido a la gubernatura en el 2024.

En la pasada elección a alcalde, Sheffield estuvo muy por debajo de la ganadora Alejandra Gutiérrez, a razón de 3 a 1.

De acuerdo con Correo, Prieto dijo que previo al inicio de las campañas el partido consideró a Sheffield como un candidato rentable y competitivo, fortalecido por sus apariciones como titular de la Profeco en las conferencias mañaneras de López Obrador, pero reconoció que los resultados del 6 de junio mostraron otra cosa.

"BÁJALE A TU SOBERBIA"

El enlace de la nota fue compartido por Sheffield en el grupo de morenistas junto con el airado reclamo al dirigente.

La primera en revirarle a Sheffield fue presuntamente Magaly Segoviano, brazo derecho de Ernesto Prieto en la dirigencia de Morena, regidora en la capital del estado y excandidata a diputada:

"En Morena hay hombres y mujeres con gran compromiso con el proyecto de nación y de la Cuarta Transformación que pueden ser nuestros próximos candidatos a gobernador. Construyamos en unidad un partido fuerte y sólido que esté a la altura de Guanajuato".

Luego, la respuesta de Prieto en la que denuesta al periódico que publicó sus declaraciones y explica:

"Me preguntaron acerca del resultado en León y les expresé que debía de revisarse de forma integral, finalmente me preguntaron si te veía como candidato a gobernador en 2024, les dije que lo veía complicado, en base a los resultados que has obtenido como candidato".

"Sin embargo si te aplicas y le bajas dos rayitas a tu intensidad y soberbia podrías reposicionarte. Ya el tiempo hablará".

