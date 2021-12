Aún no les llega aguinaldo... y ya lo tienen comprometido

León.- Para algunos guanajuatenses el endeudarse se ha vuelto parte de su estilo de vida, por lo que en ocasiones suelen no disfrutar beneficios laborales, tales como el aguinaldo.

Por ley, antes del 20 de diciembre los trabajadores deben recibir esta prestación, aunque hay quienes ya no lo disfrutarán.

José, un joven profesionista, señaló que tiene dos empleos, dentro del sector Salud. Aunque dijo que su sueldo es adecuado para satisfacer sus necesidades, el haber adquirido una nueva casa también le incrementó el nivel de compromiso.

"Mi aguinaldo será para pagar el préstamo de las escrituras de mi nueva casa. Quise aprovechar antes de que el próximo año incremente su precio, ahorita me costó casi el millón 700 mil, y de inicio para las escrituras fueron 44 mil pesos, dinero que no tengo porque aún no me pagan el aguinaldo.

"Pero en eso se me fue, ahorita todavía estoy pagando renta, entonces es para un patrimonio que me va a costar más de 20 años estar pagando", comentó.

Señaló que el deseo de obtener su casa, lo orilló a pedir préstamos en su círculo cercano.

Y explicó: "Pedí un préstamo a mi jefe y otra parte a mi mamá, entonces no lo vi tan mal porque ellos no me cobran interés. Tengo otros gastos, una camioneta que saqué en este año, así que me quedaré sin vacaciones unos cuantos años para poder salir de la deuda o ponerme al corriente".

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef), un 17 % de los mexicanos paga sus deudas con el aguinaldo que reciben al final del año.

Contempla recibir cerca de 30 mil pesos este fin de año, pero prácticamente lo tiene dado en las deudas de su tarjeta de crédito.

Si a eso se le agrega que se va a cambiar de casa y hasta una mascota que se compró, el beneficio se reduce aún más.

"¿Qué voy a hacer con el aguinaldo?, más bien es qué hice con el aguinaldo. Más que nada, no tenía contemplado el aguinaldo para esas cosas, pero va arrastrando deudas todo el año y terminas pagándolas con el aguinaldo.

"En mi caso, es pagar la tarjeta de crédito. Debo 15 mil pesos, aparte de un préstamo que ya tenía, incluso hasta me di el gustito de comprarme una mascota, prácticamente me quedé sin nada", concluyó.

