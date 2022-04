Aumentan colonias irregulares a 132 en León; por esto incrementaron

Son ya 132 los asentamientos irregulares en León, mismos que no cuentan con los servicios básic,s y algunos no son viables de regularización. (Foto: special)

León.- En enero de este año se tenían detectados 113 asentamientos irregulares habitados en León y actualmente el Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI) son ya 132 los fraccionamientos que no tienen acceso a los servicios básicos, como agua, luz, drenaje y recolección de basura.

Y es que, durante el diagnóstico que se hizo a inicios del año, se logró identificar que varios lotes ya contaban con el número de viviendas habitadas para considerarse asentamiento irregular.

Así lo informó Pablo Arturo Elizondo Sierra, titular del IMUVI, quien explicó que el alto número de fraccionamientos irregulares se debe a que desde el 2007, personas que se dedican a la compra-venta de esta materia registraban su fraccionamiento aún sin comercializar, lo que provocó que con el tiempo quedaran abandonados por no tener acceso a servicios básicos.

Indicó que el problema para su regularización es que hay factores como el que están construidos en zona de riesgo o áreas protegidas, así como aspectos jurídicos en la tenencia de la tierra.

Señaló que las 4 principales zonas de la ciudad que presentan problemas de asentamientos irregulares son San Juan de Abajo, Las Joyas, Lomas de Medina y Los Castillos.

"Si tu ahorita me hablas de una colonia o de un nuevo fraccionamiento irregular y lo están poniendo en venta, no va a contar con consolidación y no va estar dentro de ese listado del diagnóstico, por lo tanto, va a quedar fuera", expresó Elizondo Sierra.

"La venta de terrenos continúa en estas zonas. En páginas de Facebook o en las calles de estas colonias, se ofertan terrenos de pequeñas dimensiones hasta en 30 mil pesos. El comprador no recibe escrituras, sólo un documento de compraventa".

Manifestó que incluso entre la compra-venta de lotes irregulares abundan casos en los que se han comprado lotes que, por no estar regularizados, terminan siendo vendidos por 2 a 4 personas a la fecha con títulos falsos para registrar a su nombre los terrenos.

Ante tal situación, de octubre a la fecha el IMUVI ha interpuesto 10 denuncias ante Desarrollo Urbano por el presunto delito de afectación al ordenamiento urbano, dos más ante la Fiscalía General del Estado y otras dos que están en proceso, dijo el titular del IMUVI.

La diferencia entre los dos tipos de denuncias es por no contar con los elementos suficientes para acudir directamente a la Fiscalía, la cual es la dependencia competente para perseguir la comisión del delito.

Elizondo Sierra agregó que, para cualquier duda sobre la compra-venta de terrenos y lotes, el IMUVI invita a la ciudadanía para que puedan solicitar asesoramiento gratuito en todas las plataformas posibles y así evitar ser víctimas de una estafa por comprar en territorios irregulares o con más dueños.

"Que se acerquen con nosotros, hoy en día ya no está nada más la alternativa de ir al Instituto, puedes hacer la consulta inclusive por WhatsApp, puedes hacerla a través de un correo electrónico, existen los medios y es preferible que primero lo consulten con nosotros, es totalmente gratuito, es algo que no tiene que pagar la gente para asegurarse sí donde les están vendiendo es regular o irregular", agregó.

Por su parte, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, al hablar sobre el tema reconoció el problema, el cual se debe de enfrentar para evitar que sigan creciendo los que están en zonas de riesgo y regularizar los que son viables.

"Tenemos que prevenir que haya desarrollos irregulares porque sabemos que el problema va a ser para todos. Va a ser un problema para la ciudad de vialidades, seguridad e infraestructura, pero sobre todo va a ser un problema de dignidad de quienes compran en esas zonas y que a veces no se pueden regularizar porque están en el mapa de riesgo y que no podemos permitir que ahí sigan establecidos", concluyó Ale Gutiérrez.

JP