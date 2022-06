Aumentan casos de covid en Guanajuato, más de mil en una semana: Salud

"Han subido los casos, ya tuvimos más de mil casos en una sola semana, algo que no pasaba desde hace más de dos meses, afortunadamente la mayoría son ambulatorios, tenemos muy pocos pacientes hospitalizados, creo que la vacunación ha servido mucho pero yo quisiera invitar a la población a que si tienes signos o síntomas de la enfermedad no los minimicen, que no tosan ni estornuden sin cubrirse la nariz y la boca", dijo.