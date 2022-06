Aumentan casos de covid en Guanajuato, llega quinta ola de contagios: Dr. Macías

"No es sorpresa lo que estamos viendo, ya se había anticipado que íbamos a tener una quinta oleada; por fortuna no está siendo catastrófica, no está colapsando las instituciones, va a entrar en la mayoría de las regiones casi seguramente, de la mano de las nuevas variantes o de las subvariantes de Ómicron, no debe causar pánico, debe causar acción, debe obligarnos a decir esto no se ha terminado, el virus no se va a ir, el virus se va a quedar, entonces todavía hay que usar cubrebocas en interiores, ventilar espacios cerrados, vacunarse, ese mensaje tiene que seguir", indicó.