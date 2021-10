Atienden a niños con comorbilidades en la 58 del IMSS

León-. Adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades y enfermedades crónicas podrán ser vacunados desde este martes en la clínica 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque la dependencia advirtió que solo podrían acudir quienes estén dados de alta en la institución, y se hayan registrado en el sitio del Gobierno Federal.

La señora Juana de la colonia Piletas, pidió el día de descanso para poder llevar a su hijo de 17 años a vacunarse, el cual padece de estenosis de la válvula del corazón, enfermedad que no aparece en las listas de la plataforma digital y no pudo llevar el documento, frente a este escenario no fue vacunado el menor.

La Servidora de la Nación que se encuentra sobre el acceso a la clínica 48 sobre Paseo de los Insurgentes, revisó en su lista de derechohabientes y el joven sí estaba en dicha lista.

Sin embargo, la mujer dijo que por orden de los médicos y administradores del hospital, los menores serían regresados hasta que no estén correctamente registrados, negándoles el acceso y el derecho que tienen a la vacuna.

"No lo pude registrar porque en la página el Gobierno dan opciones, pero no viene la enfermedad que mi hijo tiene, entonces vengo a ver que me lo registren aquí y me lo vacunen", dijo la señora Juan antes de hablar con la Servidora de la Nación.

"Es injusto que tiene que venir registrado, pero no lo puedo registrar en la plataforma, ella lo tiene registrado en sus listas. El niño es paciente de esta clínica, yo mañana trabajo, no puedo venir, le negaron la vacuna a mi hijo", contó a La Silla Rota.

Martha Ríos, de la colonia Hidalgo, también contó su experiencias, aunque si pudo registrar al joven de 15 años en la plataforma del gobierno federal. el problema que detectaron fue que llevó a su hijo a un tratamiento en una clínica privada, al no ser derechohabiente de la clínica 48 le fue negada la vacuna, única autorizada para la población infantil y juvenil de 5 a 17 años en Estados Unidos y Europa.

"Traigo mi registro, pero como está siendo atendido en privado, me dijo que solamente que me hablen, la computadora si aceptó el registro, pero señala que los doctores así decidieron aquí, no lo van a aceptar porque no está en la lista del Hospital 48".

La ciudadana fue enviada a los hospitales del gobierno del estado, su hijo que padece de resistencia a la insulina y presenta obesidad mórbida.

"Voy a ir a buscarla allá, antes de venir me informé, se supone que el Gobierno dijo que si podían vacunarlo en las clínicas del IMSS siempre y cuando trajéramos el papel del registro y del médico que lo atiende, pero la mujer de la entrada dice que los médicos del hospital decidieron que sólo van a vacunar a los que están en las listas que tienen ellos".

La jornada para los menores comenzó este jueves en Guanajuato, pero hay una lista enfermedades crónicas específicas que toman en cuenta a la hora de vacunar, las puedes consultar aquí.

