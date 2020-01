Ataque en bar ´La Shula´ fue directo contra una persona: Miguel Ángel Simental

Un bar de Celaya fue el escenario de un ataque a balazos esta madrugada. Los visitantes de ´La Shula´, en la colonia El Vergel se divertían la madrugada de este domingo. Cuando llegó un grupo de hombres armados para rafagear contra los clientes y quién se pusiera enfrente. El resultado de los balazos dejó dos muertos y ocho heridos. Entre los asesinados Thelma Meza, una estudiante del Tecnológico de San Roque que trabajaba como mesera. Y uno de los clientes también murió.

La hipótesis de las autoridades es que se trató de un ataque directo. El secretario de seguridad de Celaya Miguel Ángel Simental dijo que los hombres se dirigían contra algunas personas que estaban bebiendo en el lugar, no contra el establecimiento en general. No mencionó nombres, ni los detalles, solo lo comentó en una rueda de prensa.

Thelma Meza trabajaba como mesera para pagar sus estudios (Foto: facebook)

El bar ´La Sula´ fue clausurado de manera definitiva. Y se le aplicó una multa de más de 6 mil pesos. Según Fiscalización este lugar tenía más de un mes cerrado, pero el día de ayer trabajaron a puerta cerrada y con luces apagadas.

"No estaba abierto, ya tenía más de un mes cerrado. Yo personalmente lo revisaba y se encontraba cerrado con luces apagadas. Adentro no se escuchaba, no teníamos reportes. A puerta cerrada no sabemos qué es lo que ellos realizaban", platicó Claudia Ramírez, encargada del despacho de Dirección de Fiscalización.

El bar 'La Shula' está a un costado del Modelorama, y operaba a puerta cerrada durante el ataque

La secretaria de seguridad de Celaya confirmó el ataque en un boletín. Anuncian la muerte de dos personas, y el registro de ocho personas heridas. Pero en medios locales se dice que son 17 los lesionados por armas de fuego.



Simental dijo que trabajarán con los bares de la ciudad para supervisar la venta de alcohol, salidas de emergencia y los protocolos de seguridad con Protección Civil.

IO