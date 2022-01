Asignan a Zapotillo 650 mdp este año; diputados panistas los quieren para Plan B

Román Cifuentes señaló que los diputados del PAN buscarán crear una procuraduría del agua federal, para que no se vuelva a disolver un decreto como el del Zapotillo firmado desde 1995. (Foto: Especial)

León.- El diputado federal panista Román Cifuentes Negrete, declaró que los 15 diputados de Guanajuato exigirán al Gobierno Federal que otorguen los 650 millones de pesos que se le asignaron al Zapotillo, para que se inviertan en el Plan B que dote de agua a la entidad este 2022.

"Se tenía un código programático de Hacienda por casi 650 millones de pesos para dar continuidad al Zapotillo, pero al darse la suspensión de manera verbal por el Presidente de la República, solicitamos que ese recurso se invirtiera en la nueva estrategia para León, la alternativa del Plan B, somos insistentes".

"Los diputados de Acción Nacional de Guanajuato levantamos la voz en la comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable, no puede descuidarse a León, lo hemos señalado al director de la Conagua, Germán Martínez, que no quede en capricho o discrecionalidad del Presidente haber dicho que no dará agua, son derechos ganados por los guanajuatenses, la reserva de agua es de los leoneses".

Señaló que los diputados del PAN buscarán crear una procuraduría del agua federal, para que no se hagan cambios a los acuerdos firmados en sexenios anteriores y se vuelva a disolver un decreto como el del Zapotillo, el cual está firmado desde 1995 en favor de León y este 2021 fue sacado con votación a mano alzada en los pueblos de los Altos de Jalisco.

"Los 600 millones de pesos son asignados cada año al Zapotillo, pero para la conclusión del proyecto se requiere mucho más dinero, ni para Guadalajara sirven, pero si suspende Zapotillo queremos que se envíen para el Plan B para León, estamos dando la batalla".

Cifuentes declaró que también lucharán para que el decreto de 2007 de la presa El Zapotillo, que daría el 24% de agua de dicha presa a León, no sea disuelto arbitrariamente por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Lo que tenemos que hacer es que si el Presidente atiende una causa social, una inconformidad de la gente de los pueblos de los Altos de Jalisco, por eso detuvo la obra, pues que bueno que lo vea con sensibilidad, pero también queremos que vea con sensibilidad a los 2 millones de leoneses, vamos a luchar para que la reserva de agua que es para Guanajuato no se pierda, sea por el Zapotillo u otra alternativa se tiene que dotar de agua a León", concluyó el ex dirigente de los panistas en el Estado.

JP