Así vivía Doña Noemí antes de ser asaltada a cuchillazos con su pareja

A la señora Noemí la describen como una mujer con “dinero”. Sus vecinos le dicen “Doña Vicky”, su nombre también es Victoria. Tiene 65 años y fue sometida a una operación luego de que sus asaltantes le provocaran heridas en el cuello con un cuchillo, en un intento de robo del que fueron víctimas ella y su esposo Amado, en León.

“Doña Vicky vende joyería, su esposo trabajaba en la Primera Plus. Ellos no tienen hijos”, contó una vecina –de la que no daremos el nombre por seguridad- de los adultos mayores.

La conocida de la pareja relata que don Amado y la señora Noemí siempre paseaban. “Tenían dinero”, dice. Los vecinos y sus conocidos se enteraban de la manera en la que vivían. Afirma que Noemí “Dio mucha información que llegó a la gente que la jodió para toda la vida”.

Esta es la zona en dónde ocurrió el hecho, en la calle Ignacio L. Pedroza esquina con el bulevar Mariano Escobedo en la colonia León II

El testimonio platicó a La Silla Rota que los asaltantes “entraron a su casa con facilidad”. Dentro de la vivienda intentaron despojar de sus cosas a Don Amado, quien se opuso al asalto de acuerdo con lo informado por El Sol de León. Cuando la víctima se resistió los asaltantes le encajaron un cuchillo en el cuello, provocándole una herida de 15 centímetros que lo hizo morir en su propio domicilio.

La señora Noemí intentó defender a su esposo pero ella también fue herida con una arma blanca, otro cuchillo. Las lesiones en su cuello hicieron que su estado de salud se agravara, la trasladaron en una ambulancia al Hospital Comunitario de Las Joyas. Su esposo no pudo acompañarla, él ya había perdido la vida.

Al lugar llegaron patrullas y ambulancias, los agresores huyeron después de herir gravemente a la pareja de adultos mayores (Foto: captura de pantalla de vídeo de El Sol de León)

“Hubo mucho escándalo”, cuenta el testigo. Las sirenas de las patrullas comenzaron a sonar y los vecinos salieron sorprendidos a ver el hecho. La conocida de la pareja mencionó que al parecer los asaltantes “ya tenían todo estudiado”. Señaló que entraron a la casa con facilidad.

La señora Noemí tuvo que ser sometida a una operación, está delicada de salud. Aunque no tiene hijos, sí hay una persona que se está haciendo cargo de ella, contó la chica citada en esta noticia. “Igual querían matarla”, dice. Lamentó la situación de Doña Vicky, y el delirio de persecución que podría tener si sobrevive a este ataque.

“Imagínate el trauma si sobrevive. Que violen tu vivienda dónde se supone que uno se siente seguro, a salvo. Ahora sin el único compañero que tenía. Estarse cuidando por el resto de su vida. Vivir con el delirio de persecución”.

La señora Noemí y su esposo Amado fueron víctimas de la delincuencia este lunes por la noche. En una noche trágica asesinaron al señor de 55 años, y dejaron viuda y en estado grave a su pareja. El terrorífico suceso ocurrió en la calle Ignacio L. Pedroza esquina con el bulevar Mariano Escobedo, en León.