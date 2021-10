Así se vivió el primer día del Festival Madero Blues

Con emotivos aplausos los leoneses recibieron a cuatro bandas mexicanas que dieron vida al Festival de jazz y blues.

Family King’s, Soul Out, Big Band Jazz Mic y Bird Legg fueron los encargados de amenizar la tarde y noche del viernes con la imponente arquitectura del Templo Expiatorio como fondo.

Los asistentes mostraban gran emoción con cada melodía interpretada por las bandas, especialmente cuando los paisanos de Soulout pisaron el escenario.

Pero no todo era música y alegres danzas, pues en el intermedio entre bandas se presentaron los artistas de Microteatro León con la representación de Las entrañas de Malena, un títere que relata la vida de Malena, que sufrió el abandono de su padre y varios divorcios, todo lo retrata de manera cómica.

Más tarde llegó el turno de Big Band Jazz Mic, quien mantuvo mayor contacto con los asistentes, invitándolos a bailar y a cantar. Una de las canciones que corearon fue ‘I can't take my eyes off you’, canción original de Frankie Valli.

El pronóstico anunciaba que la lluvia se haría presente, pero eso no fue motivo para desalentar a los amantes del género, que estaban listos para continuar con una noche de jazz al finalizar el evento, dentro de los bares que conformaban parte de la llamada ‘Estación Blues’.