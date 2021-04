Así saquearon el Estadio León: La historia completa

"Me parece que hay una actitud dolosa de la administración 2012-2015 en donde se dejaron ganar. Y al dejarse ganar yo me pregunto si no fue por algún moche. O cuál fue el motivo por el que se dejaron ganar porque en mi opinión se dejaron ganar", dijo Ricardo Sheffield en noviembre del 2019, a propósito del gobierno de Bárbara Botello.