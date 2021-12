Así es vivir en León siendo no binario: actor Pepper Espin

LEÓN.- Pepper Espin, actor leonés de 32 años, se ha enfrentado a la misma duda varias veces y nuevamente la responde, ahora a La Silla Rota: ¿Qué significa ser no binario? En la lucha, (como él la describe), lidia con personas que lo ofenden por no identificarse como hombre ni como mujer. Los gritos o miradas amenazantes lo han perseguido por años, aunque también reconoce que las nuevas generaciones demuestran respeto.

José Antonio Espinoza Arroyo, de 32 años, es originario de Irapuato pero vive en León. Frente a la duda del significado de ser no binario, un término que se ha dado en las nuevas generaciones, el actor explica que se trata de un tercer género. No identificarse como hombre ni como mujer, poder usar una prenda de ambos. Esta identidad abre paso a un nuevo pronombre: "elle".

"El género no binario es como un tercer género, mi caso particular es sentir que soy hombre y mujer a la vez. Lo ideal es hablar con un género neutro, por ejemplo *elle*, pero en realidad aquí en León nadie me habla así (...)".

Pepper asegura que en México y particularmente en León "falta mucha cultura" para que la gente pueda identificarlo como él quiere.

"Yo entiendo que no hay educación en este sentido, que falta mucha cultura para que la gente pueda llamarme por mis pronombres correctos".

Pepper se formó como actor en la Asociación Nacional de Actores (ANDA). En la interpretación ha encontrado un refugio para desbordar su talento, pero también en el micrófono, es cantante.

Sus caracterizaciones y puestas en escena le han abierto el camino a una trayectoria profesional, que se volvió realidad luego de soñarlo siendo un niño.

La cuenta de Instagram de Pepper se volvió su currículum vitae.

Identificado como hombre y como mujer, el actor detalla que para él es mejor usar prendas mezcladas, sin la necesidad de encasillarse en un género.

"Te voy a ser honeste, yo no me veo disfrazado de hombre, para mí es un disfraz. La manera de sentirme bien es usar a lo mejor una prenda hombre una de niña, algo mezclado".

En León, ha lidiado con personas "conservadoras" que difícilmente lo aceptan, pero reconoce que en las nuevas generaciones ha encontrado el apoyo y la tolerancia que lo han motivado a ser lo que ahora.

"Desafortunadamente el ser una persona no binaria en León es muy complicado, porque la gente es muy cerrada, mi manera de vestir llama mucho la atención, para bien o para mal. Las generaciones jóvenes me ven con respeto, con admiración, con buena vibra, de 15 (años) para abajo. Las personas mayores me voltean a ver feo, me desprecian, aunque hay gente que está abierta a lo diferente, la mayoría es gente grosera, me gritan "pinche puto".

Tras vivir en la Ciudad de México y sufrir un momento personal difícil, Espin empezó a impartir clases de teatro a los vecinos de su fraccionamiento Quinta los Naranjos, principalmente a niños, a mediados de septiembre.

Esta fue la razón para que algunos vecinos se molestaran y comenzaran a hacer una campaña de desprestigio en su contra "decían que como era posible que un jotote compartiera su tiempo y su actividad con los niños", cuenta al teléfono.

El presagio de un episodio violento se veía venir.

La situación fue subiendo de tono con el tiempo que iba impartiendo sus clases. Sus vecinos lo llegaron a amenazar con dejar su cuerpo en bolsas negras. Pepper lo tomó como un signo de alerta e interpuso una demanda en contra de sus vecinos el pasado 24 de septiembre.

Dos días después, el 26 de septiembre, vecinos llegaron a golpear su puerta y a gritar insultos. "Sal maldito puto", se escuchaba decir. Una docena de personas estuvo a punto de lincharlo tras las demandas que interpuso por las ofensas anteriores.

Desde el dolor de vivir discriminación por su identidad sexual, Pepper Espin relata el momento de la golpiza en septiembre pasado en manos de vecinos en Quinta los Naranjos?? #io https://t.co/aXwfndseu5 pic.twitter.com/pELCzhRu7D — La Silla Rota Guanajuato (@LSRGuanajuato) December 7, 2021

"Así horrible, horrible, fueron tres familias que empezaron a forcejear conmigo, me jalaban, me abrieron el brazo. La mujer me tenía ahorcado contra la pared y esta gente me tenía con el brazo derecho, empiezan a forcejear para sacarme a la calle".

Pepper pensó que lo iban a matar. El alto nivel de violencia representaba la poca tolerancia que aún existe en León hacia la comunidad LGBT, enfatiza.

A pesar de interponer denuncias y de una disculpa como única reparación por parte de sus vecinos, el actor revela que caminar por las calles ya es sinónimo de temor, por su identidad.

Confiesa que la comunidad LGBTQ resiste a un mundo adverso, insiste en que no se debe normalizar la violencia y la discriminación.

"Las principales palabras para la comunidad es que no nos callemos, que no normalicemos el hecho de la discriminación, que no se calle, que no se permita, que se hable y que se denuncie, que se hagan valer nuestros derechos, que nos apoyemos entre nosotros".