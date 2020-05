Así es la llamada que calma tu ansiedad por el encierro

"Hola, buenas tardes en que puedo ayudarte", así arranca la llamada que podría salvar de una tremenda crisis a muchas personas. Una voz pasiva y educada. Un hombre que está del otro lado del teléfono dispuesto a ayudar psicológicamente a todo aquel que sufra crisis de estrés por el confinamiento.

Primero preguntan tu nombre. Después te dejan hablar, que expreses todo lo que sientes. Desde estrés, ansiedad, tristeza, angustia o preocupación. Del otro lado del teléfono hay un chico que escucha con atención y sin interrumpir. Muy apenas se escucha su respiración. Es muy paciente.

El material de ayuda que comparten los psicólogos va desde clases musicales, de fotografía, juegos didácticos, nuevos idiomas y hasta conciertos en vivo

Cuando la gente le confiesa sus malestares, que probablemente se desarrollaron con la llegada de la cuarentena, el psicólogo pregunta ¿Desde cuándo sientes estos síntomas? La respuesta puede llevar a diferentes escenarios. Los interlocutores pueden recibir desde clases de música hasta medicamento para tranquilizarse. Todo depende de la urgencia de la situación, y del tono de voz del otro lado de la bocina. Pues hay quienes llaman rompiendo en llanto, personas que no pueden controlar su ansiedad.

El material de apoyo ofrece secciones de educación, música, trabajo en casa, seguridad informática y cultura. Echa un ojo aquí

Y es que estar encerrado en cuatro paredes, sin salir de casa, trabajar en la sala, para luego ir a la habitación no es sencillo. Muchas personas entran en crisis al enfrentarse al encierro, cuenta el chico, del que no sabemos su nombre porque solamente se dedica a escuchar. "No te preocupes, esto que sientes solo es temporal. Muchas personas nos llaman porque el simple hecho de estar en casa sin hacer actividades les provoca episodios de ansiedad".

El experto asegura que para confirmar que se trata de ansiedad tiene que haber un diagnóstico, además de seis meses con los mismos padecimientos. De ser así el paciente tendría que tomar pastillas, someterse a un tratamiento. Si no es así, solo se trata de un episodio de ansiedad, una pequeña parte del tormento.

Este es el teléfono en el que 100 psicólogos atienden de manera voluntaria a la gente de Guanajuato

En la llamada te preguntan a qué te dedicas, pues de eso depende el nivel de estrés que se puede alcanzar con la cuarentena. "Te pregunto porque quienes tienen mucho movimiento acumulan energía durante el día, y el cuerpo al no sentir ese cansancio manda mensajes, como de: hace falta que me canses", explica el chico.

Luego, recomienda echarle un vistazo al material que tienen disponible en esta página. En dónde el afectado aprende desde cómo hacer un huerto, hasta tips de cocina. O si prefiere escuchar un concierto de The Killers hasta moldear con porcelana fría. "Los contenidos cambian todos los días", me dice.

En el sitio web del Gobierno Estatal hay actividades de todo y para todos. Las secciones son de música, educación, trabajo en casa, seguridad informática y cultura. La ansiedad se puede calmar con una rica lectura o con juegos recreativos en familia.

Incluso escuchar y ver un concierto en vivo puede calmar la ansiedad de los pacientes

Las actividades son para que la gente "se ocupe en algo más". Hombres, mujeres y niños pueden involucrarse, eso los salvaría de entrar en una crisis por estrés.

Entre plática, el chico de la línea cuenta que las llamadas van en aumento y que a partir de la cuarentena su trabajo no para. Contestan el teléfono y también el chat. Así todos los días. Este dato queda comprobado con la nota que hace unos días publicó Milenio: En León, más de 10 mil han buscado ayuda psicológica durante la pandemia. Ahí explican que se han detectado cuadros de estrés, ansiedad y depresión en lo que va de la pandemia, o sea, más de dos meses. El encierro fue impuesto a mediados de marzo.

Son 100 psicólogos los que han atendido a 10 mil 279 personas de manera voluntaria. Mientras que casi 400 mil guanajuatenses han entrado a la página Dinámicamente para buscar ayuda.

"Una cuarentena tan prolongada como en el caso de Guanajuato genera consecuencias tanto a nivel de la salud mental como en otros sentidos: podemos encontrar cuadros de ansiedad, estrés, depresión, inclusive estos pueden orillar a una conducta suicida" explicó la presidenta del Colegio de Psicólogos de León, Angélica Delgado para Milenio.

Las niñas también pueden aprender clases de ballet junto a sus madres en este confinamiento

Una de las recomendaciones para no caer en crisis es evitar la sobre información, solo acudir a las fuentes oficiales para saber el avance del virus. Los expertos también recomiendan hacer videollamadas a los familiares para estar en contacto.

Mientras, del otro lado del teléfono el joven pide a los interlocutores hacer otras actividades en casa, entretenerse con cualquier actividad de su gusto, mientras se despide con una voz amable.

Este es el número para solicitar apoyo psicológico: 800-290-00-24.