Así es como puedes sumarte a la Guardia Nacional en Guanajuato

Las personas que deseen unirse a la Guardia Nacional en Guanajuato ya podrán hacerlo. La institución de seguridad continúa con el reclutamiento de aspirantes para sumarse a esta corporación. Los trámites son gratuitos y se realizan directamente en la 16ª Zona Militar de Sarabia o en la XII Región Militar de Irapuato.

José Luis Hernández y Maricruz Morales, oficiales de la GN, junto al representante de la XII Región Militar, Jorge Meza, revelaron para un periódico local la convocatoria que invita a enlistarse a la Guardia Nacional, misma que se mantendrá vigente durante todo este año.

Las autoridades de la corporación especificaron los requisitos para postularse a este llamado: Contar con una edad mínima de 18 años y máxima de 30, ser mexicano, una estatura mínima de 1.55 para el personal femenino, mientras que para los varones se requiere 1.63. Además de gozar de una buena salud, buena conducta y no haber pertenecido a las fuerzas armadas ni a corporaciones policiales.

Dentro de los beneficios que trae consigo unirse a la Guardia Nacional se incluye: servicio médico integral, atractivo salario, vacaciones, seguro de vida, crédito hipotecario, vestuario, equipo, alimentación, fondo de ahorro, compensación de fin de año, primas vacaciones, centro de bienestar infantil y casa habitación en renta.

Aquellas personas interesadas deberán acudir a la 16ª Zona Militar de Sarabia o en la XII Región Militar de Irapuato, y presentar su acta de nacimiento no mayor a tres meses, CURP, RFC, credencial de elector, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, certificado de estudios secundaria o superior, para los hombres cartilla del Servicio Militar Nacional, firma electrónica y carta de antecedentes no penales.

Cabe mencionar que todos los trámites para ingresar a esta corporación de seguridad son totalmente gratuitos, también se puede hacer contacto vía telefónica a través del número 462 626 01 55.

KD

Con información de Periódico Correo