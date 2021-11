Así era la amistad de Daniel, Juan y Alonso, víctimas de accidente en San Pancho

San Francisco del Rincón-. Antes de que los arrollara una camioneta a toda velocidad, Daniel, Juan y Alonso cenaban y reían en una fonda del municipio. Los chicos de entre 19 y 18 años eran amigos desde niños. El deporte los unían para pasar un buen rato en el barrio. Hoy se vuelve un recuerdo tras la muerte de Daniel. Juan y Alonso quedaron "destrozados", no solo físicamente sino emocionalmente tras decir adiós a su amigo por un accidente.

Daniel Magallanes de 19 años, y Alonso de 18, se conocieron desde pequeños, dice al teléfono una amiga cercana de los jóvenes que prefiere mantenerse en el anonimato. Eran vecinos y compartían el gusto por las mismas actividades, incluso ambos cumplen años en octubre.

Daniel Magallanes, 19 años, murió en el accidente (Foto: Facebook)

"Daniel era un niño muy deportista, muy atleta, ha ganado competencias (...) Era muy amigable, muy humilde, muy generoso, siempre estaba muy alegre con la gente aunque no los conociera", recuerda su amiga con la voz entrecortada.

No cabe en su cabeza la idea de que sufrieran un fatal accidente cuando minutos antes "Daniel acababa de subir unas historias que estaba en el gimnasio, después fueron a cenar, y ya se iban para su casa".

Las víctimas, en palabras de su amiga, "nunca tenían problemas, nunca andaban en pleitos, eran unos chavos muy tranquilos".





Juan, de 18 años, es otra de las víctimas, se encuentra grave en un hospital privado de San Francisco del Rincón (Foto: Facebook)

Sobre Juan, de 18 años, quien está grave en una cama de hospital tras sufrir cinco operaciones, se sabe que también ama el deporte, le apasiona el fútbol.

Su estado de salud es grave, desde ayer está en terapia intensiva en un hospital privado de la ciudad. Hoy, en su cumpleaños, padece la muerte de un amigo y lucha por su vida luego de que una llanta de la camioneta marcara su pecho.

"Nos han dicho que oremos por él (por Juanito) (...) ayer le ofrecieron una misa, tuvo una lesión en la cadera y otras en más partes del cuerpo porque hasta la llanta la tenía marcada en el pecho", relata su amiga.

Alonso, quien iba en la parte trasera de la motocicleta y fue el único que "libró" las heridas graves y la muerte, ahora está "shok" atado a un par de muletas. El joven de 18 años no sabe que sigue. El velorio de Daniel y la cama de hospital que tiene postrado a Juan le impiden reaccionar.

"Alonso anda en muletas, solo fueron sus piernas, lo dieron rápido de alta. Ahorita está como en shok, habla como si todavía estuvieran bien (sus amigos) y en otros momentos pues acepta la realidad".

Comunicado del Municipio en el que informaron sobre la liberación del presunto responsable (Foto: @SanFranciscodelRincón)

En el video que circuló del accidente, se ve que Alonso iba en la parte trasera de la moto, y fue él quien vio los últimos minutos de vida de Dani.

"Si te fijas en el video se ve como el coche golpea la parte de adelante de la moto, si no el coche se lo hubiera llevado (a Alonso). Él se para, va y busca a Dani pero ya no pudo caminar. Dani todavía estaba vivo, él le decía que cómo se sentía, no hablaba ni nada y ya después le dijeron que se murió a las 3 de la mañana".

EL HECHO

Daniel, Juan y Alonso circulaban en una motocicleta la noche de este lunes, los tres iban sujetados y esperaban el cambio de semáforo en la calle Constitución, de la colonia Cuauhtémoc. De pronto, cuando ellos avanzaron, a metros de distancia venía una camioneta tipo sub a toda velocidad que los atropelló en segundos, tras pasarse el rojo.

Extraoficialmente se dice que el conductor manejaba ebrio.

??????Fuerte video muestra el momento en que atropellan a tres jóvenes en San Francisco del Rincón.



Daniel, de 19 años, murió en un hospital comunitario; sus dos acompañantes resultaron heridos.



El conductor de 19 años, está detenido ?? #io https://t.co/W7m5hxZZWS pic.twitter.com/r0fFOaHNWf — La Silla Rota Guanajuato (@LSRGuanajuato) November 3, 2021

PRESUNTO RESPONSABLE HIJO DE EXALCALDE DEL PRI

El conductor que habría provocado el accidente fue identificado como José Luis de 19 años, y fue detenido por la Policía Municipal al momento de los hechos. Este jueves La Silla Rota confirmó que se trata del sobrino de Javier Casillas Saldaña, exalcalde de San Francisco del Rincón (PRI) 2018-2021. El acusado es hijo de José Luis Casillas, conocido empresario de la ciudad, y dueño comercial de Tenis Boost.

Imagen que circula de José Luis, de 19 años, presunto responsable del accidente (Foto: Facebook)

José estuvo preso hasta este 3 de noviembre, luego de que el alcalde Toño Marún (PAN) anunciara en un comunicado que hicieron lo que les competía en el ámbito legal, y que su caso quedaría en manos del Ministerio Público, pero se resolvería estando en libertad.

"Nosotros como administración cumplimos y pusimos a disposición al detenido con toda la documental que se derivó del lamentable accidente; continuaremos laborando con lo que el Ministerio Público nos requiera, a fin de que el hecho se esclarezca y se logre justicia", argumentó el alcalde, quien aseguró que hubo un acompañamiento con la familia de Daniel, la víctima fallecida, desde el día del accidente.