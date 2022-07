Así era Alondra, murió arrastrada por la corriente a sus 16 años, en León

León-. Creativa, sencilla y cariñosa, así describen a Alondra Yessenia Lira Vargas, de 16 años, vecina de la colonia Valle de San Bernardo. Una adolescente que en su último día de vida se aferró al pie de su novio Bryan para tratar de salvarse, pero la corriente del Arroyo Los Naranjos se la llevó.

Este domingo Alondra perdió la vida dentro del arroyo. Su cuerpo fue rescatado cuatro horas después del accidente. Iba caminando con su novio Bryan cuando ambos resbalaron al cuerpo de agua a consecuencia de las lluvias, esa fue la versión que dio el chico de 18 años.

La pareja se dirigía a la estación de transferencia de la colonia Maravillas para recoger a una amiga. La lluvia los sorprendió y llegó cada vez más fuerte provocando que ambos resbalaran al Arroyo Los Naranjos, pero Bryan alcanzó a sujetarse de una rama y abrazó a la hoy fallecida, quien lo sujetó del pie pero al final se soltó por la fuerza de la corriente.

Un conductor de Uber fue testigo de la tragedia y lo reportó al 911. El cuerpo de Bryan estaba atorado entre las ramas y el de Alondra en el cuerpo de agua. La madrugada del domingo rescataron a la víctima sin vida en el Malecón del Río, a la altura del bulevar Torres Landa, en la colonia El Paisaje.

Aficionada al Club León, seguidora de Santa Fe Klan y con el sueño de ser manicurista profesional, así era Alondra, a quien sus amigas y familiares despidieron con cariño e improvisadamente.

"Mi güerita por siempre en mi corazón. Mi niña, mi compañera de locuras. Se me fue mami despierta y dime que solo es una pesadilla, que estás viva mi flaquita. No me dejes sola por favor.

Hasta pronto mi niña vuela muy alto, así como me prometiste que si algún día me llegaras a faltar desde el cielo me cuidarías y no me dejarás sola. Siempre estarás conmigo aunque no te puedo tomar de la mano o no te pueda abrazar, estarás conmigo", publicó una amiga de Alondra en su cuenta de Facebook.

Alondra cambiaba constantemente de looks. Su personalidad creativa la hacía lucir cabello en tonos castaños y oscuros. En su perfil de Facebook normalmente compartía selfies o collages con sus fotos.

LA RELACIÓN CON SU NOVIO

La última publicación que hizo Alondra fue el 4 de junio, posteó una fotografía con su novio Bryan, de 18 años, en donde recordaba la fecha en que inició su relación: 2 de septiembre del 2020.

Bryan publicó una última dedicatoria para Alondra el 20 de junio: "Te quiero para algo bonito y duradero", le escribió. Desde entonces no ha publicado nada respecto a su muerte. Ni un comentario, ni un moño de luto.

Adela Vargas, mamá de Alondra, vio como sospechoso el hecho de que Bryan se salvara del accidente y su hija no. Señaló al Periódico AM que las autoridades deberían hacer una investigación por su muerte, describió que la relación era dañina, los adolescentes siempre peleaban.

Su madre no está conforme con la versión de su muerte, pues en algún momento Bryan amenazó a su hija durante el noviazgo.

La Silla Rota se puso en contacto con Bryan, hasta ahora o hemos obtenido respuesta sobre su versión de los hechos.

