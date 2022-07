Así consigues tu incapacidad por Covid-19 desde tu celular

León.- Ante los incrementos de contagios por Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social otorga incapacidades, desde tu celular, con el Permiso COVID 4.0.

La institución dio a conocer que de esta manera los ciudadanos que detecten síntomas, pueden acceder más rápidamente a una incapacidad.

"Si crees tener síntomas causados por el virus SARS-CoV-2, el IMSS pone a tu disposición el Permiso COVID-19 V 4.0 de forma rápida y sencilla puedes obtener una incapacidad. Para ello, sigue los siguientes pasos", señala:

"Si cuentas con una prueba de "Detección cualitativa de Coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2)" con resultado positivo, también puedes solicitar el Permiso COVID-19 V 4.0 cargando los resultados de la prueba en la aplicación IMSS Digital.

"Contar con una prueba con resultado positivo no es condicionante para solicitar u obtener el Permiso COVID-19 V.4.0.

Agrega que en cualquier de los dos casos, al correo electrónico de la persona llegará la incapacidad laboral por cinco días naturales, misma que deberá hacer llegar a tu centro de trabajo.

Es necesario registrar la cuenta CLABE, ya que es la manera en que se deposita el pago correspondiente al Permiso COVID-19 V 4.0.

El comunicado agrega que es importante resaltar que, si ya se tiene una cuenta CLABE registrada para el pago de subsidios, a esta se direccionará el pago.

Y si ya no está vigente deberán modificarla en la ventanilla de prestaciones económicas / servicios digitales, antes de hacer la solicitud del permiso, ya que el sistema toma la que fue previamente registrada.

También se deberán de adjuntar los siguientes documentos para obtener el Permiso COVID-19:

Identificación oficial vigente: Credencial para votar expedida por el INE o IFE, o pasaporte expedido por la SRE.

Se debe cargar la imagen completa del documento por ambos lados y legible. En caso de ser asegurado extranjero, deberás identificarte con tu pasaporte vigente acompañado de cualquiera de los siguientes documentos vigentes:

Visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas.

Visa de residencia temporal con permiso para realizar actividades remuneradas.

Visa de residente temporal estudiante con permiso para realizar actividades remuneradas.

Visa de residencia permanente.

"No olvides cargar y verificar que los documentos cumplan con los requisitos, si no es así o falta uno de ellos tu solicitud no será procedente. Una vez tramitado, no se puede cancelar", expresa.

"En casos positivos, los permisos se otorgan hasta acumular 5 días de incapacidad, si al término de estos continuas con sintomatología deberás acudir a tu clínica u hospital más cercano para recibir atención y valoración médica presencial".

El pago es por 60% del salario registrado a partir del cuarto día, como cualquier incapacidad general, concluye.

