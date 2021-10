Así comprobaron irregularidades millonarias de alcaldesa de Salamanca

Las autoridades y los investigadores cercaron a la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández. Ahora está en la mira.

Lo que comenzó como una compra de 22 mil lámparas LED y una camioneta Suburban blindada, terminó en investigación. Pues de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) hubo irregularidades en el proceso de estas compras millonarias.

Esta es la camioneta blindada en la que se protege Beatriz Hernández

La ASEG encontró 14 observaciones que hacen dudar sobre el proceso que se hizo para obtener estos artículos millonarios. En la auditoría se revisan dos contratos firmados por el Gobierno de Salamanca, de acuerdo con la información de AM y Zona Franca.

El primer contrato es con Soluciones Móviles Hidalgo, para el suministro y la instalación de las 22 mil luminarias LED. Este fue firmado el 15 de marzo del 2019, por un valor de 41 millones 852 mil 800 pesos. Es importante decir que esta empresa está situada en Hidalgo y se dedica a la venta de celulares y artículos de computación.

El segundo contrato que se revisa es el que se hizo con Jaqueline Romero Vázquez (una empleada de Soluciones Móviles Hidalgo) por la renta de una camioneta Suburban del año. Que fue otorgada el 9 de mayo del 2019, con una valor de un millón 496 mil 400 pesos.

Esta es la ubicación que arroja Google Maps al buscar Soluciones Móviles Hidalgo, la empresa tiene registrado un domicilio en Pachuca

Estas compras se realizaron sin un proceso de licitación, ni una investigación de mercado. Además de pagar servicios a una empresa que no se dedicaba al giro para el que se contrató.

En septiembre una noticia circuló en varios periódicos. En La Silla Rota titulamos: La alcaldesa de Salamanca compró 22 mil luminarias a una tienda de celulares. Mientras que en Zona Franca se leía: Por dedazo, alcaldesa de Salamanca compra 36 mdp en luminarias a empresa de celulares. Y en el periódico AM: Alcaldesa de Salamanca da contrato de 36 millones a 'fantasma'.

Los salmantinos se sorprendieron al saber que Beatriz Hernández gastó 41 millones de pesos en lámparas. Además de comprar una camioneta blindada que costó más de un millón de pesos. El vehículo fue comprado dos meses después que las luminarias. Y en este se pasea la alcaldesa para ‘protegerse’.

Alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández junto al presidente de México Andrés Manuel López Obrador (Foto: El Salmantino)

El gasto total del Gobierno de Salamanca fue por 43 millones 349 mil 200 pesos.

Las observaciones de la ASEG destapan otras irregularidades. Por ejemplo, que el Gobierno de Salamanca siguió comprando a Soluciones Móviles Hidalgo artículos de oficina y comestibles. Es decir, productos que no están relacionados al alumbrado público. De acuerdo con Zona Franca fueron 6 personas las que le vendieron este tipo de artículos al Municipio.

La camioneta blindada con placas de Morelos, es rentada por el Gobierno de Salamanca. Cuando se empezó a cuestionar sobre esta compra el vehículo pasó a manos de Jaqueline Romero Vázquez, empleada de Soluciones Móviles Hidalgo. Esta chica percibía un sueldo de 3 mil 100 pesos mensuales, de acuerdo con la información de AM. Jaqueline le rentó la camioneta al Gobierno de Salamanca por 187 mil pesos al mes. Ahora el contrato es investigado por la ASEG.

Mientras tanto, la alcaldesa confesó que este tema no le preocupa. “Se me hace un tema político, mezquino y mentiroso y no me preocupa en absoluto”, dijo Beatriz Hernández para el diario AM.