Así celebran a 'La Guadalupana' en León

Amanecer un 12 de diciembre en León y en México significa un día de celebración para el pueblo católico. Miles de personas le cantan a las mañanitas a la Virgen de Guadalupe.

Los barrios de la ciudad están llenos de flores. En algunos altares le construyen arcos tapizados de girasoles, gerberas, y tulipanes. Las imágenes de la Virgen son muy grandes, hay calles en las que incluso la pintan, ocupando una esquina completa. Tal vez por eso la gente escribe Virgen con mayúscula.

Este altar está en la colonia Bellavista

Muchas personas no trabajaron y en las escuelas no tuvieron clases. Aunque no es un asueto oficial, la gente se queda en sus casas a festejar a su ´morenita´, cómo muchos le llaman.

Por la madrugada se escucharon cohetes, estallaban en el cielo y se convertían en colores verde, blanco y rojo. La fiesta comenzó desde ayer por la noche.

Imagen de altar de la colonia Los Ángeles

No solo las familias festejan esta fecha, también los trabajadores. En varios talleres de León organizan convivios. Hay comida, agua de sabores, música, y muchas veces la gente se para a bailar. En algunas colonias contratan grupos versátiles y también mariachi. Los vecinos se organizan para rentar sillas, mesas y repartir alimentos. Todos se unen.

Los empleados de un taller de zapatos de la colonia Obrera también celebraron

Otra de las tradiciones de muchas familias es visitar el santuario de la Virgen de Guadalupe, en la colonia Obrera. Cada año llegan niños, madres y padres a las puertas de este Templo. Algunos de ellos van para agradecer, y otros solo para festejar la fecha religiosa.

¿Tú también celebras este día?





