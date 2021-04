Así arrancan los 10 candidatos que quieren gobernar León

León, Gto.- Faltan menos de dos meses para que la gente vaya a las urnas. Será el 6 de junio cuando se defina quién será el nuevo alcalde o alcaldesa de León. Son 10 políticos los que se jugarán el cargo ¿Los conoces?

Aunque en febrero La Silla Rota publicó las caras y trayectoria de los personajes que van por la alcaldía, las piezas se movieron. Por ejemplo, Morena en ese entonces tenía a dos precandidatos como apuesta: Luis Ernesto Ruiz y Jorge Marcelino Trejo. A los dos los bajaron, y se decidieron por Ricardo Sheffield, titular de la Profeco –hasta el 15 de marzo-.

Mientras que Redes Sociales Progresistas tiene una nueva candidata, Rosa Elba Pérez. Movimiento Ciudadano también anunció a su candidato Juan Pablo Delgado. Además, de última hora se registraron Marcos Vaquero Rull con Nueva Alianza y Nancy Fonseca del Partido del Trabajo.

Ellos son los candidatos que buscan gobernar León

ALEJANDRA GUTIÉRREZ - PAN

La exdiputada local Alejandra Gutiérrez Campos representará al Partido Acción Nacional, convirtiéndose en la primera candidata del partido conservador. Con experiencia en temas financieros y administrativos competirá con el gran reto de convertirse en la segunda mujer que gobierne la ciudad.

Alejandra nació en San Juan de los Lagos, tiene 45 años. La defensora del medio ambiente y los animales, se graduó como licenciada en Derecho en la Universidad de La Salle Bajío, escuela en la que también fue docente. Se ha especializado en administración pública y finanzas, fue Tesorera Municipal del 2011 al 2012, durante la administración de Ricardo Sheffield Padilla.

Fue el 3 de febrero cuando la Comisión Permanente Nacional aprobó que Gutiérrez contienda por la presidencia de León en 2021.

Felicito a mi amiga @LibiaGarciaML por su nombramiento como Secretaria de Gobierno de @gobiernogto



Ser la primer mujer en ocupar este puesto es un orgullo. Estoy segura que lo harás con todo el profesionalismo que te caracteriza.



¡Mucho éxito!#EstiempoDeLasMujeres

RICARDO SHEFFIELD PADILLA- MORENA

Ricardo Sheffield Padilla se convirtió en la carta "improvisada" de Morena para ganar la presidencia municipal, así lo calificó la oposición. El político de 54 años fue titular de la Profeco hasta el 15 de marzo.

Sheffield es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene un grado de Maestría en Derecho Internacional Privado por la Escuela de Leyes en la Universidad de Harvard. Fue alcalde de León del 2009 al 2012, ha sido diputado local y federal. Por muchos años militó en el PAN, hasta el 2018.

Será la segunda vez que el político va por la alcaldía, pero ahora con Morena. En el 2018 quiso ser gobernador de la mano del PAN, pero denunció que el entonces mandatario Miguel Márquez "palomeaba" o "descalificaba" las candidaturas, dejándolo así fuera para que Diego Sinhue Rodríguez contendiera. Ambos se enfrentaron en las elecciones, pero el blanquiazul ganó.

Aunque Morena no ha hecho el anuncio oficial, Ricardo Sheffield publicó el 3 de marzo en Twitter que contenderá por la alcaldía de León. Dejando de lado así al abogado Jorge Marcelino Trejo quien se había registrado como precandidato –en febrero- y no tuvo otra alternativa más que darle su apoyo.

A diferencia del empresario transportista Luis Ernesto Ruiz, que también se registró pero no ha querido bajarse de la contienda. "No puedo hacerlo porque mi compromiso está con la gente. (...) no sería decente, no sería leal", dijo Luis Ernesto Ruíz en un evento público este 8 de marzo. El militante de Morena no cree posible unirse a la planilla de Sheffield "no creo que sea lo correcto que si tenemos la misma aspiración estemos haciendo un caleidoscopio de políticos".

A partir del 15 de marzo dejo la @Profeco Agradezco al Señor Presidente @lopezobrador_ su confianza para permitirme ser parte de la cuarta transformación. Contenderé por la candidatura a la alcaldía de León. La Subprocuradora Surit Romero quedará como encargada de despacho.

JUAN PABLO LÓPEZ MARÚN – PRI

Licenciado en administración financiera por el ITESM campus León, y analista político y económico, Juan Pablo López Marún, de 35 años, asegura ser parte de la nueva generación del PRI. Una generación que "no cometerá" los errores de sus antecesores, pues los del PRIAN ya se fueron a Morena, ha dicho el candidato a la presidencia municipal.

López Marún lleva 15 años como militante del PRI, es el único precandidato registrado para contender en las elecciones 2021. Bajo la frase "Re-evolución por León" el joven candidato ha querido mostrar una nueva faceta del partido.

SERGIO CONTRERAS – PARTIDO VERDE

Sergio Contreras, presidente estatal del Partido Verde se registró como candidato a la presidencia municipal de León. Ya lo intentó una vez, en el 2018 –con el mismo partido-, será su segunda vuelta en una Jornada Electoral.

Contreras tiene 45 años. Se graduó como abogado en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, es ex académico. Tomó un diplomado en Derecho Corporativo y Empresarial en la Universidad Iberoamericana León, ha tomado Simposium –reunión de especialistas para tratar un tema en específico- en Comunicación Política y Marketing.

El político ha criticado al gobierno actual y las acciones frente a la pandemia, como la posible realización de la Feria de León.

Al principio del Proceso Electoral se dijo que el Partido Verde iría en coalición con Morena para el 2021, pero esto se descartó, el partido va solo.

¿Qué nos toca hacer a los hombres durante el #8M2021? ???????



Escuchar, empatizar y aliarnos con la lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia de género. ????



Estamos con todas ustedes

PAOLA ACEVES – PRD

La cara más joven de esta contienda es la de Paola de la Luz Aceves Flores, actual secretaria general del Comité Municipal del PRD, consejera estatal del partido y asesora en el Congreso del Estado. La abogada de 25 años de edad busca la alcaldía de León. En redes sociales ha dicho que se enfrenta a dos grandes retos en la política: ser joven y ser mujer.

Paola Aceves estudió en la Preparatoria Oficial de León, y se graduó como licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Apasionada por la oratoria, la música y la danza, la política asegura que es momento de que las mujeres ganen espacios "porque debe anteponerse nuestra capacidad".

JUAN PABLO DELGADO – MOVIMIENTO CIUDADANO

Juan Pablo Delgado es defensor de Derechos Humanos, especialista en Derechos de las Personas LGBTI y cofundador de ´Amicus´. Graduado como licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, el joven candidato es la apuesta de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de León.

Estudió en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, tiene una maestría en Política Pública en la Universidad de Georgetown, y una Pasantía en el Departamento de Inclusión Social.

Tuitero constante y proclamador de la inclusión, Juan Pablo, representará al partido naranja en la contienda electoral.

#Gto ??????

Se aprobaron las acciones afirmativas en materia de participación política de personas LGBTI en el @IEEG. No obstante, la disposición queda como mera recomendación a los partidos en contraste con otros Estados. ¿Avance? Sí, pero como siempre atrás.

ROSA ELBA PÉREZ HERNÁNDEZ – RSP

Rasa Elba Pérez Hernández buscará la alcaldía de León por segunda vez, ya lo hizo en el 2009 con Movimiento Ciudadano, ahora es la candidata de Redes Sociales Progresistas (RSP).

Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESM y tiene una maestría en Políticas Públicas por la Universidad Georgetown de Washington. Rosa Elba ha afilado una amplia trayectoria a sus 53 años. Fue docente en Comercio Exterior, Mercadotecnia Política, Mercadotecnia Internacional, Administración Pública, por nombrar algunas asignaturas.

También fue diputada federal del Partido Verde del 2012 al 2015.

El pasado 12 de enero se anunció que Luis Aurelio Martínez, el "Chachis" era el precandidato del partido, sin embargo Rosa Elba fue la elegida para competir por la alcaldía.

NORMA NOLASCO – PRD

Norma Elena Nolasco Acosta buscará gobernar el municipio con el respaldo de su partido Fuerza x México.

La candidata se presenta como activista, promotora y difusora de derechos humanos de las mujeres. Estudió la carrera de Derechos Humanos en la Universidad de León y fue representante legal en Claustro Universal Doctoral por la Paz y los Derechos Humanos.

Dentro de sus actividades como activista en favor de los derechos de la mujer destaca la fundación de GUMSAC (Grupo Unido De Madres Solteras), A.C.

NANCY FONSECA - PT

Nancy Elizabeth Fonseca Caldera es la apuesta del Partido del Trabajo. La licenciada en Derecho competirá contra cuatro mujeres para ser el mejor perfil que represente a este género en la ciudad. Fonseca ha sido maestra en Derecho Internacional.

Hace poco fue asesora de cooperación y vinculación Internacional en la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce), del Gobierno del Estado.

MARCOS VAQUERO RULL- NUEVA ALIENZA

El joven de 31 años, se ha desenvuelto en la política como analista, comentarista y columnista. Estudió la licenciatura en Historia, en la Ibero de la Ciudad de México. Su experiencia lo ha llevado a ser maestro en la UNITEC León, en La Salle Bajío y en la Universidad EPCA. El leonés Marcos Vaquero Rull representará a Nueva Alianza y pretende gobernar la ciudad.

