Asesino serial es capturado tras asesinar a 3 víctimas seguidas en Guanajuato

Guillermo, un joven de solo 24 años es acusado de asesinar a tres personas el 4, 5 y 6 de julio, una cada día en comunidades de la zona norte del municipio. Primero acechaba a sus víctimas y luego les quitaba la vida sin darles mayor oportunidad. Fue detenido por la Fiscalía General del Estado y este lunes fue presentado a su audiencia para enfrentar el proceso penal en su contra.

De acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía, en la historia del crimen en Guanajuato el caso de Guillermo destaca por el grado de crueldad utilizada y su atracción a la violencia.

La asesinó a sangre fría

El pasado 04 de julio de este año, en la tarde, la Unidad de Homicidios tuvo conocimiento del hallazgo de un cadáver de sexo femenino localizado en la Comunidad de Mendoza, por las vías del ferrocarril, por el rumbo del camino que conduce a la Comunidad de Tenería en este municipio. El cuerpo de la joven presentaba disparos de arma de fuego en la cabeza.

En la intervención forense se pudo establecer que el cuerpo correspondía al de una joven. Llamó la atención a los investigadores su ropa de uso común en adolescentes, su pulsera de bisutería de color gris en la mano derecha. No hubo indicios de otro móvil, solo el asesinato a sangre fría.

Al avance de las investigaciones, se pudo conocer que el cadáver correspondía a una adolescente identificada como Andrea, y se tuvo información que la joven, junto con otros adolescentes, estuvieron en un convivio en la comunidad de Tenería del Santuario y salieron del lugar a bordo de un vehículo de motor, con destino a la ciudad de Comonfort, de donde son originarios.

El grupo salió del lugar al filo de las 01:30 horas del 04 de julio. En el trayecto se dieron cuenta que un grupo de elementos de la Guardia Nacional se encontraba en un punto de revisión, por lo que deciden ingresar por un camino de terracería para no encontrarse con los militares, al no traer licencia de conducir.

Los jóvenes circularon por el camino terracero y se metieron entre tierras de cultivo para tratar de salir a la Comunidad de Tenería del Santuario, la tierra sin compactar provoca que el vehículo se atasque en una zanja, sin que logren moverlo. En cada esfuerzo, el automotor más se atasca y los jóvenes se ven obligados a descender.

El ruido atrajo la atención de un sujeto, quien sería identificado como Guillermo, quien irrumpe en el lugar a bordo de una motocicleta de la marca Italika, y atrae la atención de los jóvenes al ofrecerles ayuda para volver a circular la unidad atascada.

La intención del delincuente era otra. Al observar que el grupo se distraía al empujar la unidad, los amagó con un arma de fuego y les pidió sus pertenencias. Al despojarlos de sus valores y objetos, decide llevarse a la menor y la aborda por la fuerza a la motocicleta para conducir por un camino de terracería que va de Mendoza a San José de Mendoza, al costado poniente de las vías férreas, sobre tierras de riego, en la comunidad de San José perteneciente al municipio de Celaya.

El sujeto dialoga con la menor, incluso le asegura que va a respetar su vida, nuevamente el desenlace es distinto. A sangre fría, el hombre le quita la vida con disparos en la cabeza. De manera incompresible, permaneció junto al cadáver de la niña por largo rato. La vida de un ser inocente, a quien no había visto jamás, a quien no conocía, es algo que los modernos métodos científicos para investigar, no podrán aclarar jamás.

El homicidio de Francisco, primer orden cumplimentada

Hijo de un hombre apodado "El Peches", Guillermo tuvo intervención un día antes en otro homicidio, al asesinar con disparos de arma de fuego a un hombre que nunca representó peligro a su integridad, que incluso se negó a pelear con él.

Aproximadamente a las 22:45 horas del sábado 03 de julio, el occiso identificado como Francisco, se encontraba en compañía de su prima y otros familiares, platicando en la calle Francisco Villa en la Comunidad de San Cayetano, en la ciudad de Celaya. En un momento determinado llegó una motocicleta en la que viajaba el papá del homicida, quien desciende frente a Francisco con un machete en la mano y lo provoca a pelear.

Francisco en un tono calmado, le dice que él no es de pelea, y avanza hacia una escuela primaria que se localiza en el lugar, pero le da la espalda al sujeto. Al tiempo, levanta las manos "en son de paz", mientras el agresivo individuo lo sigue hasta llegar a la esquina de la calle Francisco Villa con Hidalgo, insultándolo.

En ese sitio es que aparece el hijo de "El Peches", Guillermo, quien se mete a la pelea mientras saca de entre sus ropas un arma de fuego y apuntó a la cabeza de la víctima.

El hoy fallecido nuevamente vuelve a levantar las manos mientras les pide que se tranquilicen, que no busca problemas. Las palabras parecieron ser la orden para el victimario quien realizó varias detonaciones en contra de la corporeidad del fallecido, provocándole la muerte por disparos de arma de fuego penetrantes de tórax, abdomen y pelvis.

En Tenería, otra muerte

El 5 de julio del presente, antes de las 20:00 horas, el ofendido Alan Michel, alias "El Mickey", se encontraba con otros masculinos en la calle Prolongación Frontera a la altura de la zona conocida como La Arbolada, en la Comunidad de Tenería del Santuario, en Celaya.

Ahí se apareció Guillermo, quien llegó y se plantó frente al grupo en actitud retadora y le dijo:

-"Ya sabía que te iba a encontrar aquí, porque te estaba buscando".

-¿"Qué pasó Guillermo, que traes"?

-¿Por qué le aventaste (sic) la bronca a mi papá, cabrón?

-Es bronca con tu papá, no es contigo.

-"Te equivocas. Las broncas de mi papá son mis broncas", contesta el acusado y sin hablar más, sacó de entre sus ropas un arma de fuego color negro, tipo revolver y le disparó al ofendido a la altura del cuello y hombro del lado izquierdo. Herido, "El Mickey" corre a su casa mientras el homicida le realiza otras detonaciones.

Guillermo lo persigue, hasta que decide correr a los campos de cultivo que se encuentran sobre la calle Prolongación Frontera, para huir del lugar. El lesionado alcanza a llegar a su domicilio en la calle Tierra de Fuego y/o Venustiano Carranza, en la citada comunidad, en donde pierde la vida por consecuencia de los disparos de arma de fuego que penetraron su tórax.

Investigación y detenido

En seguimiento a la investigación de estos crímenes, Agentes de Investigación Criminal encontraron una vinculación entre éstos y este sujeto cuya forma violenta y brutal de actuar, se convirtió en un objetivo que ya era buscado en las comunidades de la zona.

La indagatoria arrojó resultados y el trabajo de los agentes tuvo éxito al ubicar sobre la calle Benito Juárez, en la comunidad de San Cayetano, al poniente de la cabecera municipal, a un masculino, y al cotejar la información se pudo establecer que era el asesino serial buscado.

Al observar a los elementos policiales, el hombre no dudó, de inmediato corrió hacia unos sembradíos, fiel a su costumbre de esconderse entre los cultivos, solo que esta vez, su coartada no funcionó, los Agentes de Investigación Criminal lo capturaron.

Al revisarlo, le encontraron un arma de fuego, tipo pistola, color plateada con cachas en color negro, con su respectivo cargador y más de 40 cartuchos útiles, además de cinco envoltorios transparentes en cuyo interior localizaron una sustancia granulada color azul con características similares a la del "cristal".

El criminal fue detenido con orden judicial y quedó a disposición del Juez quien puede resolver este día su situación legal. De manera posterior, la FGE solicitará audiencia por los otros homicidios.

IO