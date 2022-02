Asegura Fox que no renta su rancho en 200 mil; cuesta mil 880 por noche

Silao.- Que siempre no. El rancho del ex presidente, Vicente Fox, no es rentado como en recientes días se dio a conocer, en la plataforma Aribnb.

Recientemente se dio a conocer en la plataforma digital que la renta por el rancho tenía un costo de 214 mil 512 pesos por noche a la hacienda que encuentra en la comunidad de San Cristóbal, en Guanajuato.

Dicha publicación daba a conocer además los costos que de los complementos para una noche cómoda en el rancho.

Acerca de la nota que esta circulando sobre #HaciendaSanCristóbal, también les recordamos que todos nuestros espacios son al aire libre.



¡Los esperamos!

Además de los 214 mil 512 pesos, el precio agregaba cargos por el servicio de Airbnb, de 109 mil 118.89 pesos.

Se agregaba a esto un costo de 106 mil 610, por concepto de impuestos y tarifas por alojamiento, además de un costo por limpieza, de 22 mil 777.61.

En suma total, la cifra era de 882 mil 041.36 pesos, de acuerdo a la consulta de este 1 de febrero de 2022.

Pero a través de su cuenta de Twiter Fox negó que la hacienda fuera promocionada en la plataforma Airbnb.

Pero aprovechó para dar a conocer que el costo promedio de las habitaciones es de dos mil 500 pesos por noche.

Después de la publicación que señalaba que el costo era de más de 200 mil pesos por noche, el expresidente también retomó esa cifra en otra publicación.

"Promoción, habitación de 233 mil pesos a mil 880 pesos", señala.

Por el mes de febrero en #HaciendaSanCristóbal, les traemos esta super promoción, para que disfruten de la armonía y la paz de espacios al aire libre, en familia.



¡Consulten nuestras promociones y paquetes en Facebook e Instagram!



¡Los esperamos!





LO QUE SUPUESTAMENTE INCLUÍA

La promoción en la plataforma afirmaba que la renta de la hacienda incluye seis habitaciones con camas de tamaño king size en cada una.

Agregaban que cuentan con servicios de WiFi, alberca, jacuzzi, televisión por cable, estacionamiento y desayuno.

Señalaba que quien rente el rancho tendrá acceso además a una comida con el ex presidente.

"¡Te quedarás en la casa donde creció el presidente Fox, compartirás una comida privada con el presidente Fox y recibirás un recorrido exclusivo por la Biblioteca Presidencial del Centro Fox!", señala.

"La hacienda familiar del presidente Fox fue construida hace siglos y caminar por sus pasillos al aire libre es como ser transportado a hace mucho tiempo... ¡excepto que ahora eres el que está haciendo historia!"





La publicación indica que, al concluir el mandato de seis años de Fox como Presidente de México en 2006, se inició la construcción del Centro Fox, la única biblioteca presidencial del mundo ubicada fuera de Estados Unidos. Centro Fox es adyacente a la hacienda de la familia, que ahora también incluye un hotel boutique ultramoderno de 50 habitaciones.

"Todos los desayunos, almuerzos y cenas para huéspedes registrados son de cortesía, aunque no se incluyen bebidas alcohólicas ni propinas.

"Se puede acceder a otras áreas privadas de la propiedad (como salas de reuniones, etc.) previa solicitud", expresa.

Finalmente, indica que todos los ingresos netos de las visitas se donarán al programa Centro Fox Scholars que apoyará a los estudiantes de alto rendimiento en las aldeas de bajos ingresos circundantes "a perseguir y obtener sus sueños de asistir a universidades de cuatro años. Si necesitas más información sobre este programa, envíanos un mensaje o busca Centro Fox Scholars en la plataforma de intercambio de vídeos más conocida del mundo".

