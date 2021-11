Artista que pintó muro en Guanajuato pide paz; borró pinta tras 4 días detenido

Guanajuato.- Akometer, nombre artístico Adán Baeza, es un muralista que aprovechando el encuentro artístico del Cervantino 2021, visitó Guanajuato para plasmar una de sus obras. El grafiti, que hizo en un puente a un costado de las instalaciones de la Universidad de Guanajuato, le valió una detención. A solo unas horas de haber llegado al festival internacional, el docente y artista, ya estaba tras las rejas. Después de cuatro días, salió libre y tapó su pinta, pero señala que aún está siendo buscado por su falta, han ido hasta su casa en Guadalajara.

"No maté a nadie, ni robé a nadie. Mi energía está concentrada en pintar y en crear", cuenta Adán, quien se pregunta por qué sigue siendo buscado.

Sin permiso sabe mejor

Akometer es un artista originario de Guadalajara, mientras estaba en el Festival del Cervantino, tomó la oportunidad de pintar algo en una de las paredes de la ciudad capital.

Usando solo un esténcil, aerosol y técnica quedó plasmado en un muro la imagen de un niño. El grafiti consiste en un niño descalzo, de ojos claros, con un paliacate tapando la mitad de su cara, un aerosol en la mano izquierda y el puño derecho levantado con una rosa roja.

No pasó mucho tiempo antes de que la policía capitalina lo encontrara y responsabilizara del mural, por lo que lo llevaron detenido.

Adán pensó que solo estaría un par de horas, quizá 72 a lo mucho, pero terminó pasando 4 días. El artista señala que, mientras estaba dentro por pintar, convivió con hombres acusados de delitos como asesinato y violación.

Después de ser liberado, fue ordenado limpiar su grafiti y sobre él pintó la pared como se encontraba de manera original. El muralista pensó que con eso bastaría, pero hoy sigue siendo buscado por la falta.

Guanajuato, patrimonio de la humanidad

La ciudad de Guanajuato está catalogada como Patrimonio de la Humanidad, desde que fue agregada a la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco en 1988, bajo la descripción de Ciudad Histórica de Guanajuato y minas adyacentes.

Además de lo anterior, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Guanajuato contempla algunos de sus edificios como históricos.

El artículo 52 de la Ley Federal de Protección de Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas indica que "Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado".

La pena de la persona que destruya o modifique sin permiso alguno de estos objetos dependerá de la sanción impuesta por el INAH.

Adán, que se quiere concentrar en su arte, solo pide paz para poder continuar con su vida.

"Yo ya estoy haciendo otras cosas, pero me quieren regresar a algo que ya pasó. Si pinto en la calle, o hago graffitis, pues es parte de mi vida, yo toda mi vida he pintado y no voy a dejar de pintar".

PR