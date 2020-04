Arrestos y multas de hasta 8 mil pesos en León por no usar cubrebocas

Endurecen las medidas ante el covid-19 en León. A partir del próximo lunes, quien no use cubrebocas en las vías públicas de León, será acreedor a una multa económica de hasta 8 mil 688 pesos y en el caso del transporte público, no se brindará servicio a quien no lo porte.

Así lo dio a conocer el alcalde Héctor López Santillana para reforzar las medidas preventivas en la ciudad zapatera. Además, quienes realicen fiestas o reuniones serán acreedores una multa o arresto por más de 36 horas.

Ante el deceso de las primeras dos personas en el municipio y el aumento a 63 casos, de los cuales 23 son comunitarios, en compañía del director de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, el presidente municipal expresó:

"A espera de confirmarse, todo parece indicar que serán 4 las personas fallecidas en el municipio", dijo.

López Santillana indicó que se estarán interviniendo en todos los establecimientos en el Centro Histórico, Central de Abastos, mercados públicos y privados, tiendas de autoservicio, conveniencia, instituciones bancarias y financieras. En el caso de los tianguis, en estos solo se permitirá la venta de productos o artículos de primera necesidad.

"En estos lugares deberán garantizar que el personal y los clientes mantengan la sana distancia, el uso obligatorio de cubrebocas y el ingreso de 1 persona por familia de lo contrario serán sancionados".

El pasado 21 de abril, se declaró la fase 3 del coronavirus en México, en la que se prevé un incremento de contagios y hospitalizaciones, por lo que se hizo un llamado a la población a mantener las medidas de mitigación.

El presidente municipal finalizó que en León la tasa de letalidad es de 2.3 de cada 100 personas, siendo una tasa alta en comparación con otras enfermedades.





KD