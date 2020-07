Arresto domiciliario a Juan de Dios; desata furia en familiares

Imponen arresto domiciliario a Juan de Dios. Sí, el mismo adolescente que atropelló y mató a Michel, Rosa Isela, María Teresa y Zicry. Cuatro niñas menores de 18 años. Desde ayer, se le impuso a Juan de Dios el arresto domiciliario, pues se cumplieron los 5 meses de prisión preventiva, así que el adolescente de 16 años cumplirá su sentencia desde casa.

De acuerdo con el periódico Correo, la audiencia contra Juan de Dios se realizó el 14 de julio, fue ese día cuando impusieron como medida cautelar la prisión domiciliaria. Lo que quiere decir que el presunto asesino se fue a casa a cumplir su sentencia, después de estar preso desde febrero pasado.

Juan de Dios era considerado un chico problemático, posó con un arma de fuego un tiempo antes de atropellar a las menores (Foto: redes sociales)

Hay que recordar que Juan de Dios fue capturado en León, se escondía en esta ciudad. Lo detuvieron el 15 de febrero, luego de estar tres meses prófugo y en la mira de las autoridades. El Fiscal Carlos Zamarripa anunció su detención, acusándolo de homicidio doloso. Sería puesto a disposición de un juez especializado.

¿Qué pasó para que le impusieran esta medida?

Cuando los pobladores de Cuerámaro se enteraron que Juan de Dios cumpliría con arresto domiciliario las especulaciones comenzaron, y en redes los mismos ciudadanos afirmaban que su padre –quien era un profesor de Primaria- pagó para que lo dejarán cumplir la sentencia en casa.

Sin embargo, a Juan de Dios le ayudó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en la que señalan que si al cumplir los 5 meses de prisión preventiva no se dicta sentencia, se pueden tomar otras medidas cautelares, como el arresto domiciliario.

"La prisión preventiva se aplicará hasta por un plazo máximo de cinco meses. Si cumplido este término no se ha dictado sentencia, la persona adolescente será puesta en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, pudiéndosele imponer otras medidas cautelares".

Michel y Rosa tenían 13 y 16 años cuando fueron fallecieron (Foto: Facebook)

"Mi madre está destrozada, mi hermanita era María Teresa Flores"

La ola de furia y desconsuelo para los familiares de las víctimas se veía venir. Ayer por la noche, la hermana de María Teresa, una de las 4 víctimas publicó en redes sociales que su madre estaba destrozada.

"Hoy lo dejaron en libertad, según por falta de pruebas. Y mi madre está destrozada. Mi hermanita era María Teres Flores García la niña que arrastrada fue su muerte".

Rosa Ávalos fue apoyada por los vecinos de Tupátaro después de perder a sus dos hijas: Rosa y Michel. (Foto: Periódico AM)

A Juan de Dios le llovían todo tipo de comentarios, en su mayoría negativos y de impotencia por parte de los pobladores de Cuerámaro. Quienes se admiraban porque el adolescente estaría en casa luego de matar intencionalmente a las cuatro niñas.

En redes sociales acusaron al padre de Juan de Dios por no ser un "ejemplo", reiteraban que no servía de nada ser profesor si no imponía un castigo a su hijo. Mientras, la hermana de la víctima hizo público el dolor de su familia, y la impotencia de saber sobre la nueva medida para Juan de Dios.

Un 24 de noviembre que no se olvida

Un domingo teñido de sangre y dolor. Michel, Rosa Isela, Zicry y María Teresa iban a bordo de una motocicleta. Paseaban por el bulevar Deportiva cuando Juan de Dios aumentó la intensidad de su paso en una camioneta Explorer, las arrolló. La velocidad con la que las impactó provocó la muerte instantánea de tres de ellas, y una chica más murió en el hospital. Una de las víctimas fue arrastrada a metros de distancia, por la publicación que hizo su hermana se trató de María Teresa.

El día del accidente Juan de Dios conducía ebrio

Extraoficialmente se dice que el acusado les hizo "piropos", pero las adolescentes lo ignoraron. Situación que molestó a Juan de Dios, y lo llevó a cometer el crimen. Así se esfumaron los sueños de Michel, de 16 años; Rosa Isela, de 13 años; María Teresa y Zicry de 14 años.

Juan de Dios, el niño problema

La gente lo describía como un chico problema, un adolescente que estudiaba la secundaria y constantemente estaba relacionado con agresiones, se llama Juan de Dios y tiene 16 años.

En su perfil de Instagram publicaba fotografías constantemente, cuando La Silla Rota evidenció sus redes el menor eliminó su cuenta

Juan de Dios, según los vecinos de la comunidad era un menor problemático, que estudió en la Secundaria Francisco Javier Mina, en Tupátaro. Ahí tuvo problemas, de forma recurrente se le relacionaba con agresiones, contaron testigos para Correo. Hay que recordar que el presunto asesino posó con pistola en una fotografía de Facebook.

-Con información de Periódico Correo