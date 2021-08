Arranca votación de trabajadores de General Motors de Silao

Silao, Gto.- Los 6 mil 472 trabajadores de la planta de General Motors de Silao iniciaron este martes a las 12:30 horas la votación para la legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo, bajo la observación de la Organización Internacional del Trabajo y el Instituto Federal Electoral. La jornada arrancó sin contratiempos y en orden.

La Legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo y es un nuevo recurso contemplado en la Reforma Laboral y está también en el Capítulo Laboral del T-MEC (el tratado de libre comercio entre México, EU y Canadá), con la intención de fomentar la democracia al interior de los sindicatos en México.

Este martes 17 y miércoles 18 los trabajadores de la empresa van a las urnas a confirmar si están de acuerdo o no con el contrato de trabajo y las prestaciones laborales.

Los trabajadores votarán por el SI o por el No. El SÍ significa que están de acuerdo con el contrato colectivo y el NO que no están de acuerdo y piden un nuevo contrato con otro sindicato que tendría que surgir de otra convocatoria y otra votación al interior.

Se trata del primer procedimiento de legitimación en México en una empresa con inversión extranjera, después de la reforma laboral del 2019. Por primera vez también el Instituto Nacional Electoral (INE) vigilará la votación al interior de una empresa y un sindicato, con observación también de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los sindicatos de Estados Unidos y Canadá han mostrado interés por esta votación, ya que ellos esperan mejoras en las condiciones de trabajo de los empleados de México.

El contrato colectivo de trabajo de General Motors Silao lo tiene actualmente el sindicato Miguel Trujillo de la CTM desde hace más de 20 años.

En los últimos meses, un grupo de trabajadoras apoyados por el sindicato CATEM, del senador de Morena, Pedro Haces, y por una nueva organización llamada Federación de Sindicatos Independientes de la Industria Automotriz, Autopartes, Aeroespacial, Y Neumático (FESIAAAN), han convencido a trabajadores de General Motors de que deben pedir mejores prestaciones laborales. Ellos han pedido apoyo de sindicatos independientes como la Unión Nacional de Trabajadores.

En rueda de prensa previa al inicio del proceso de legitimación sindical, Juan Pablo Hernández, secretario general de la FESIIAAAN, denunció que el sindicato cetemista ha continuado amenazando a los trabajadores de la planta para imponer el 'SÍ' en la consulta.

Aseguró que las amenazas consisten en decirles que serán despedidos del lugar si triunfa el NO y esto implicaría el cierre de la planta.

En otra de sus intervenciones, afirmó que entregaron a la Secretaría del Trabajo un documento con varias peticiones antes del inicio de la votación en la planta de General Motors en Silao.

Por su parte, Alberto Espinosa, Secretario de Mediación de la FESIIAAAN, explica que en caso de que el resultado de la consulta sea el NO por la continuidad del actual contrato colectivo, trabajadores de la GM podrán autogestionar un sindicato.





