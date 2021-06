Araña violinista mata a hombre en Salvatierra en menos de 24 horas

Salvatierra, Gto.- Un hombre de 40 años murió a causa de una mordedura de araña violinista, tardó 24 horas en acudir por atención médica. El hecho fue relatado por sus hijos en redes sociales, quienes mencionaron que no les gustaría que esto le pasara a alguien más.

"Amigos, quiero platicarles que fue lo que pasó con mi papá, porque son cosas a los que todos estamos expuestos y no me gustaría que esto le pasara a nadie, mi papá falleció a causa de una mordedura de araña, no fue cualquier araña, fue la araña violinista, lo mordió en la mano durante la madrugada del jueves y no le dio importancia ya que en ocasiones anteriores había sufrido algunas mordeduras sin ocasionarle molestias, al igual que con los alacranes ya que no le hacían daño", relataron sus familiares en redes sociales.

El nombre de la víctima fue reservado por las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria IV, quienes informaron que este es el primer caso registrado en el sector, que terminó con la muerte de un salvaterrense.

De acuerdo a lo relatado por los familiares del fallecido, la araña lo mordió por la madrugada, sin embargo, no le prestó atención y se dispuso a dormir. A la mañana siguiente, la mano y el ante brazo, zona en la que fue atacado, estaba hinchado, amoratado y las ámpulas comenzaban a brotar. Esto lo alertó y lo hizo acudir a urgencias.

Al llegar al hospital, el hombre de 40 años, no supo explicar que fue lo que lo que le provocó tal reacción, motivo que hizo tardada la atención médica. Luego de varios estudios, determinaron que luchaban contra tiempo, el hombre era víctima del veneno mortífero de la araña violinista, el cual ya se había extendido en la mayor parte del cuerpo. Murió en punto de las 10:45 de la noche, menos de 24 horas después de ser mordido por el pequeño pero asesino arácnido.

El salvaterrense murió a causa del severo daño en riñones, pulmones y corazón, provocado por el veneno de la araña violinista.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria número IV, el médico Uver Martínez Camacho detalló que este es el primer fallecido a causa de la mordedura de una violinista en el sector. Apuntó que la víctima perdió la vida a causa de la atención tardía, lo que dio tiempo al veneno de expandirse hasta causar la muerte.

La estadística nacional indica que solo 1 de cada 10 personas sobreviven a la mordedura de la araña violinista, también conocida como araña parda.

