Aprovechen, no habrá más dosis para los rezagados este año: Daniel Díaz

"Si se conoce a personas que no se han aplicado la vacuna, le decimos que nos queda vacuna suficiente, pero es momento de que todo mundo esté protegido y preparado para la temporada invernal, ya se siente la disminución de la temperatura y vendrá el incremento de las enfermedades respiratorias y del Covid-19", así es que tienen que aprovechar y vacunarse porque no habrá más, son las últimas, ya no habrá más dosis de otras marcas de vacunas, son las últimas"