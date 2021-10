Apresuran a anciano a usar cajero; "desesperado" le dispara

Celaya-. Un adulto mayor recibió impactos de bala luego de ir a retirar dinero del cajero Santander en la plaza comercial Parque Celaya, este miércoles. El hombre de 70 años recibía su dinero cuando un empleado de la empresa de valores Sepsa abrió fuego en su contra.

En medios locales circulan dos versiones: en una de ellas los compañeros del acusado aseguran que fue un accidente. En contraparte los testigos afirman que fue intencional, y que el custodio se molestó porque el hombre –que no ha sido identificado hasta ahora- no aceptó retirarse del lugar cuando los trabajadores retirarían efectivo. En otra interpretación del Periódico AM se dice que el custodio se desesperó y le habló con groserías al adulto mayor, y a pesar de que este se retiró del cajero le dispararon.

El hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana. La víctima resultó herida por al menos dos balazos. Paramédicos de la Cruz Roja lo estabilizaron, para después trasladarlo a una clínica particular. Las autoridades rodearon el lugar, desalojaron y cerraron la plaza.

En los grupos de redes sociales de Celaya los usuarios culpan a los empleados de Sepsa, los califican como “asesinos” en una fotografía en la que se ve el camión de valores rojo con azul. Extraoficialmente se dice que el custodio fue detenido por la Policía Municipal y puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

