Apoyos para comerciantes, aunque no estén registrados en Hacienda: Juan Pablo

El candidato del Movimiento Naranja en León, propone apoyos para todos los comerciantes, incluso aquellos que no estén registrados en Hacienda.

León, Gto.- El candidato a la alcaldía de León por Movimiento Ciudadano Juan Pablo Delgado, declaró que creará un programa de apoyo a los pequeños comerciantes que no están dados de alta en hacienda.

Lo anterior declaró durante su recorrido por la zona de Alfaro Medina, en donde los comerciantes denunciaron nulo apoyo del gobierno federal para salir de la crisis económica.

Para el comercio informal buscamos otorgarles créditos y financiamiento directo, sin considerar el alta en Hacienda, es un requisito burocrático y discriminatorio, estamos en crisis económica, si nos ponemos a diferenciar entre un sector y otro se nos caerá el 53 por ciento del comercio de la ciudad, dijo el candidato.

“Los comerciantes denuncian que existe una crisis generalizada en el comercio de la ciudad, no hay apoyos del gobierno federal, los comerciantes por no estar en Hacienda o no presentar declaraciones están excluidos de los apoyos federales, eso es imposible, están discriminando a quien declara y quien no”.

Enfatizó que si el gobierno dejar caer este sector de la economía “no nos vamos a recuperar pronto de la crisis de desempleo a la que entraríamos”.

Tras dialogar con un comerciante indígena, señaló que es un sector que viven en nuestra ciudad desde hace varias décadas y “se quejan que no los dejan trabajar en paz, hay una queja constante de que en calles, en paraderos de la oruga, en el Centro Histórico les llegan, les decomisan la mercancía y esa es la denuncia de los indígenas de la ciudad, no es nueva, es una petición histórica”.

Hace una semana Delgado estuvo el Centro Indígena Loyola con varias comunidades, quienes se dedican a la venta de flores y artesanías.

Pero les quitan su mercancía y es complejo que el gobierno municipal no tenga la sensibilidad de poder entender como trabajan esas comunidades, es su trabajo, debemos reconocerles esa condición, no ponerles trabas y ayudarles a que puedan desarrollarse.

“Fiscalización está constantemente molestándolos en su trabajo, las personas del SIT, no hay una perspectiva de derechos humanos en la forma de gobernar la ciudad”.

Concluyó que la venta del comercio en los tianguis es baja y son poco visitados, “los que venden artículos de primera necesidad si funcionan, pero en general la crisis es generalizada, los comerciantes esperaban becas para comprar una computadora a sus hijos y pagar el internet, pero nunca llegó ningún tipo de apoyo”.

sp