Apoyarán a guanajuatenses en Ucrania para quedarse o regresar: Gobernador

Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que el Gobierno del Estado de Guanajuato apoyará a los seis guanajuatenses radicados en Ucrania en lo que decidan, quedarse o regresar.

Explicó que la Secretaría del Migrante de Guanajuato está en coordinación con el Gobierno Federal para un regreso seguro de los seis guanajuatenses que están en Ucrania.

Reconoció que no todos los guanajuatenses desean regresar a León, pues muchos dejan familia en Ucrania, por lo que el Gobierno del Estado analiza apoyarlos.

"La Secretaría del Migrante de Guanajuato está al tanto de ellos, hemos visto los casos en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (Gobierno de México), la verdad es que no se ha requerido más participación nuestra, el Gobierno Federal dispuso de un avión y están atendiendo todos los casos".

"Seguimos sondeando las redes sociales para ver si hay más guanajuatenses en la zona y están pidiendo ayuda, se están atendiendo todos los casos, para eso está Secretaría del Migrante, para poder apoyarlos".

"Los guanajuatenses nos piden apoyo para moverse a otros lugares en Europa, se van con algún amigo o familiar, y otros ciudadanos sí quieren regresar a Guanajuato sabemos que son dos casos los que regresarán en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, los demás están en veremos, Juan Hernández del Migrante lo está viendo".

"Vamos a apoyarlos con lo que necesiten, si requieren vuelos de conexión para moverse a otro país en Europa, si requieren un tipo de apoyo especial, de manutención, estamos en toda la disposición de poderlos ayudar, se les podría ayudar a retornar a Ucrania en el futuro, dependerá de la situación económica de ellos, algunos tenían un empleo estable, dependiendo el caso se les podrá apoyar".

Sobre las familias de Ucrania que están en León, declaró el Estado no puede ayudar a que viajen a Ucrania o viceversa, que sus familiares lleguen a León, sin embargo, explicó que es el Gobierno Federal quien tiene la posibilidad de apoyarlos.

"Nosotros no podemos, es un caso de Relaciones Exteriores, con los extranjeros nosotros no podemos intervenir, requiere Relaciones Exteriores autorizar el ingreso de las familias de ucranianos, la política exterior compete al Gobierno Federal, no a los estados, no tenemos facultades al respecto", concluyó el Gobernador de Guanajuato.

